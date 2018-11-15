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حقوق الإنسان: بيان النيابة عن قضية خاشقجي خطوة مهمة لمحاسبة كل من اشترك بالجريمة

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببيان النيابة العامة حول قضية المواطن جمال خاشقجي_ رحمه الله _ وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إن بيان النيابة العامة يأتي خطوة مهمة من سلسلة خطوات ستنتهي بقيام القضاء السعودي بمعاقبة ومحاسبة كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكاً للقيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة السعودية منذ نشأتها، كما أكد على أن الجمعية لديها ثقة تامة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي تقضي بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم، وأضاف أن الحاجة تدعو لاستكمال التحقيقات بما يخدم العدالة ويجيب على كل التساؤلات التي لازالت مطروحة وبما يغلق الباب في وجه كل من يحاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها.

وطالب السلطات التركية بتسليم ما لديها من أدلة أو معلومات للسلطات السعودية لأنه لا يستقيم المطالبة ببيان الحقيقة والامتناع عن تسليم ما يساهم في كشفها.

وقال إن هناك محاولات من بعض الدول والمنظمات لاستغلال هذه القضية سياسياً بهدف الاساءة لسمعة المملكة وعدم حصرها في جانبها الجنائي والحقوقي والإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حقوق الإنسان: بيان النيابة عن قضية خاشقجي خطوة مهمة لمحاسبة كل من اشترك بالجريمة
سبق

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببيان النيابة العامة حول قضية المواطن جمال خاشقجي_ رحمه الله _ وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إن بيان النيابة العامة يأتي خطوة مهمة من سلسلة خطوات ستنتهي بقيام القضاء السعودي بمعاقبة ومحاسبة كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكاً للقيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة السعودية منذ نشأتها، كما أكد على أن الجمعية لديها ثقة تامة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي تقضي بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم، وأضاف أن الحاجة تدعو لاستكمال التحقيقات بما يخدم العدالة ويجيب على كل التساؤلات التي لازالت مطروحة وبما يغلق الباب في وجه كل من يحاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها.

وطالب السلطات التركية بتسليم ما لديها من أدلة أو معلومات للسلطات السعودية لأنه لا يستقيم المطالبة ببيان الحقيقة والامتناع عن تسليم ما يساهم في كشفها.

وقال إن هناك محاولات من بعض الدول والمنظمات لاستغلال هذه القضية سياسياً بهدف الاساءة لسمعة المملكة وعدم حصرها في جانبها الجنائي والحقوقي والإنساني.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:14 PM

حقوق الإنسان: بيان النيابة عن قضية خاشقجي خطوة مهمة لمحاسبة كل من اشترك بالجريمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,894

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببيان النيابة العامة حول قضية المواطن جمال خاشقجي_ رحمه الله _ وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إن بيان النيابة العامة يأتي خطوة مهمة من سلسلة خطوات ستنتهي بقيام القضاء السعودي بمعاقبة ومحاسبة كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكاً للقيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة السعودية منذ نشأتها، كما أكد على أن الجمعية لديها ثقة تامة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي تقضي بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم، وأضاف أن الحاجة تدعو لاستكمال التحقيقات بما يخدم العدالة ويجيب على كل التساؤلات التي لازالت مطروحة وبما يغلق الباب في وجه كل من يحاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها.

وطالب السلطات التركية بتسليم ما لديها من أدلة أو معلومات للسلطات السعودية لأنه لا يستقيم المطالبة ببيان الحقيقة والامتناع عن تسليم ما يساهم في كشفها.

وقال إن هناك محاولات من بعض الدول والمنظمات لاستغلال هذه القضية سياسياً بهدف الاساءة لسمعة المملكة وعدم حصرها في جانبها الجنائي والحقوقي والإنساني.

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