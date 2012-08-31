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رئيس جامعة جازان: لا مجال للتقصير في التواصل مع الطلاب

خلال كلمته أثناء تدشين منصة إلكترونية للطلبة المستجدين

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الوصول لطالب الجامعة بتقديم الخدمات والتعليم الإلكتروني وتعريفه بأنظمة الجامعة واجبٌ تشرف الجامعة بأدائه.

وقال "القحطاني": لا مجال للتقصير في أداء تلك المهام والمسؤوليات بالتواصل معهم وحل إشكالاتهم، ونشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا للمحافظة على سلامة وصحة طلبة الجامعة ومنسوبيها.

جاء ذلك خلال تدشينه المنصة الإلكترونية للأسبوع التمهيدي للطلبة المستجدين للعام الأكاديمي 1442هـ.

وحضر التدشين وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي وعميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم وعميد شؤون المكتبات الدكتور عيسى قحل، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

من ناحيته، أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق إلى أهمية الأسبوع الإرشادي في تحديد مستقبل الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعة، من خلال المنصة الإلكترونية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب لفعاليات الأسبوع الإرشادي بالتعاون مع عدد من العمادات المساندة.

واستمع إلى شرح مفصل من عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي عن خدمات المنصة الإلكترونية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب كالبرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والأندية الطلابية، وتوضيح المعلومات المهمة المتعلقة بنظام التعليم عن بعد "البلاك بورد" ونظام الإعارة المقدم من شؤون المكتبات.

واستعراض "حكمي" مميزات المنصة التي توفر العديد من الأدلة الإرشادية وتستعرض اللوائح والأنظمة الطلابية في المرحلة الجامعية لطلبة الجامعة.

يُذكر أن المنصة الإلكترونية تزود المستجدين والمستجدات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعر على ما يُقَدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وقنوات التواصل للانضمام للأندية الطلابية والمشاركة في الأنشطة المتنوعة.

رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة جازان: لا مجال للتقصير في التواصل مع الطلاب
سبق

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الوصول لطالب الجامعة بتقديم الخدمات والتعليم الإلكتروني وتعريفه بأنظمة الجامعة واجبٌ تشرف الجامعة بأدائه.

وقال "القحطاني": لا مجال للتقصير في أداء تلك المهام والمسؤوليات بالتواصل معهم وحل إشكالاتهم، ونشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا للمحافظة على سلامة وصحة طلبة الجامعة ومنسوبيها.

جاء ذلك خلال تدشينه المنصة الإلكترونية للأسبوع التمهيدي للطلبة المستجدين للعام الأكاديمي 1442هـ.

وحضر التدشين وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي وعميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم وعميد شؤون المكتبات الدكتور عيسى قحل، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

من ناحيته، أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق إلى أهمية الأسبوع الإرشادي في تحديد مستقبل الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعة، من خلال المنصة الإلكترونية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب لفعاليات الأسبوع الإرشادي بالتعاون مع عدد من العمادات المساندة.

واستمع إلى شرح مفصل من عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي عن خدمات المنصة الإلكترونية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب كالبرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والأندية الطلابية، وتوضيح المعلومات المهمة المتعلقة بنظام التعليم عن بعد "البلاك بورد" ونظام الإعارة المقدم من شؤون المكتبات.

واستعراض "حكمي" مميزات المنصة التي توفر العديد من الأدلة الإرشادية وتستعرض اللوائح والأنظمة الطلابية في المرحلة الجامعية لطلبة الجامعة.

يُذكر أن المنصة الإلكترونية تزود المستجدين والمستجدات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعر على ما يُقَدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وقنوات التواصل للانضمام للأندية الطلابية والمشاركة في الأنشطة المتنوعة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
05:43 PM

رئيس جامعة جازان: لا مجال للتقصير في التواصل مع الطلاب

خلال كلمته أثناء تدشين منصة إلكترونية للطلبة المستجدين

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فهد كاملي - جازان
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أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الوصول لطالب الجامعة بتقديم الخدمات والتعليم الإلكتروني وتعريفه بأنظمة الجامعة واجبٌ تشرف الجامعة بأدائه.

وقال "القحطاني": لا مجال للتقصير في أداء تلك المهام والمسؤوليات بالتواصل معهم وحل إشكالاتهم، ونشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا للمحافظة على سلامة وصحة طلبة الجامعة ومنسوبيها.

جاء ذلك خلال تدشينه المنصة الإلكترونية للأسبوع التمهيدي للطلبة المستجدين للعام الأكاديمي 1442هـ.

وحضر التدشين وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي وعميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم وعميد شؤون المكتبات الدكتور عيسى قحل، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

من ناحيته، أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق إلى أهمية الأسبوع الإرشادي في تحديد مستقبل الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعة، من خلال المنصة الإلكترونية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب لفعاليات الأسبوع الإرشادي بالتعاون مع عدد من العمادات المساندة.

واستمع إلى شرح مفصل من عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي عن خدمات المنصة الإلكترونية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب كالبرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والأندية الطلابية، وتوضيح المعلومات المهمة المتعلقة بنظام التعليم عن بعد "البلاك بورد" ونظام الإعارة المقدم من شؤون المكتبات.

واستعراض "حكمي" مميزات المنصة التي توفر العديد من الأدلة الإرشادية وتستعرض اللوائح والأنظمة الطلابية في المرحلة الجامعية لطلبة الجامعة.

يُذكر أن المنصة الإلكترونية تزود المستجدين والمستجدات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعر على ما يُقَدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وقنوات التواصل للانضمام للأندية الطلابية والمشاركة في الأنشطة المتنوعة.

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