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المملكة تنافس على جوائز أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات بقبرص

تشارك بفريق يضم 6 طلاب اجتازوا مقياس موهبة والاختبارات المؤهلة للملتقيات

تنافس المملكة العربية السعودية للعام السابع على التوالي، على جوائز أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات، الذي يقام في قبرص خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، بمشاركة 21 دولة.
وتشارك المملكة في الأولمبياد بفريق يضم 6 طلاب، وهم: مروان الخياط، حمزة الشيخي، ومعاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الدبيسي، والأقصى أكبر، من إدارة تعليم الشرقية.
ويتم ترشيح المشاركين من بين الطلبة الذين اجتازوا مقياس موهبة، واختبارات موهوب، ثم اختبارات الدورات الأساسية المؤهلة للملتقيات، التي يشارك فيها نحو 60 طالباً وطالبة، وبعد اجتياز سلسلة من الملتقيات يتأهل نحو 20 طالباً وطالبة لخوض برنامج تدريبي مكثف في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، ليتم بعدها الترشيح النهائي باختيار 6 طلاب، أصحاب أعلى الدرجات على مدار ثلاثة ملتقيات، وفي فترة التدريب المكثف.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً لسلسلة المشاركات العلمية العالمية للمملكة، بالتعاون بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، وبالشراكة مع جامعة "كاوست" في الجانب التدريبي، من أجل حصد الجوائز واعتلاء منصات التتويج ومواصلة تحقيق الإنجازات العلمية.
وتشارك المملكة في الأولمبياد بشكل مستمر منذ عام 2013م، وحققت خلال مشاركاتها الست السابقة 30 ميدالية، من بينها ميداليتان ذهبيتان، و9 ميداليات فضية، و19 ميدالية برونزية.
وتقام منافسات أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات سنوياً، وتنظمها إحدى دول البلقان وقبرص سنوياً، واستضافت دولة يوغسلافيا السابقة دورتها الأولى في عام 1997م.
ويشارك كل فريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب وطالبات ممن لا يتجاوز عمرهم 15.5 عند بداية المسابقة، التي تجرى في يوم واحد.

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المملكة تنافس على جوائز أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات بقبرص
سبق

تنافس المملكة العربية السعودية للعام السابع على التوالي، على جوائز أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات، الذي يقام في قبرص خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، بمشاركة 21 دولة.
وتشارك المملكة في الأولمبياد بفريق يضم 6 طلاب، وهم: مروان الخياط، حمزة الشيخي، ومعاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الدبيسي، والأقصى أكبر، من إدارة تعليم الشرقية.
ويتم ترشيح المشاركين من بين الطلبة الذين اجتازوا مقياس موهبة، واختبارات موهوب، ثم اختبارات الدورات الأساسية المؤهلة للملتقيات، التي يشارك فيها نحو 60 طالباً وطالبة، وبعد اجتياز سلسلة من الملتقيات يتأهل نحو 20 طالباً وطالبة لخوض برنامج تدريبي مكثف في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، ليتم بعدها الترشيح النهائي باختيار 6 طلاب، أصحاب أعلى الدرجات على مدار ثلاثة ملتقيات، وفي فترة التدريب المكثف.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً لسلسلة المشاركات العلمية العالمية للمملكة، بالتعاون بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، وبالشراكة مع جامعة "كاوست" في الجانب التدريبي، من أجل حصد الجوائز واعتلاء منصات التتويج ومواصلة تحقيق الإنجازات العلمية.
وتشارك المملكة في الأولمبياد بشكل مستمر منذ عام 2013م، وحققت خلال مشاركاتها الست السابقة 30 ميدالية، من بينها ميداليتان ذهبيتان، و9 ميداليات فضية، و19 ميدالية برونزية.
وتقام منافسات أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات سنوياً، وتنظمها إحدى دول البلقان وقبرص سنوياً، واستضافت دولة يوغسلافيا السابقة دورتها الأولى في عام 1997م.
ويشارك كل فريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب وطالبات ممن لا يتجاوز عمرهم 15.5 عند بداية المسابقة، التي تجرى في يوم واحد.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:13 AM

المملكة تنافس على جوائز أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات بقبرص

تشارك بفريق يضم 6 طلاب اجتازوا مقياس موهبة والاختبارات المؤهلة للملتقيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنافس المملكة العربية السعودية للعام السابع على التوالي، على جوائز أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات، الذي يقام في قبرص خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، بمشاركة 21 دولة.
وتشارك المملكة في الأولمبياد بفريق يضم 6 طلاب، وهم: مروان الخياط، حمزة الشيخي، ومعاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الدبيسي، والأقصى أكبر، من إدارة تعليم الشرقية.
ويتم ترشيح المشاركين من بين الطلبة الذين اجتازوا مقياس موهبة، واختبارات موهوب، ثم اختبارات الدورات الأساسية المؤهلة للملتقيات، التي يشارك فيها نحو 60 طالباً وطالبة، وبعد اجتياز سلسلة من الملتقيات يتأهل نحو 20 طالباً وطالبة لخوض برنامج تدريبي مكثف في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، ليتم بعدها الترشيح النهائي باختيار 6 طلاب، أصحاب أعلى الدرجات على مدار ثلاثة ملتقيات، وفي فترة التدريب المكثف.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً لسلسلة المشاركات العلمية العالمية للمملكة، بالتعاون بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، وبالشراكة مع جامعة "كاوست" في الجانب التدريبي، من أجل حصد الجوائز واعتلاء منصات التتويج ومواصلة تحقيق الإنجازات العلمية.
وتشارك المملكة في الأولمبياد بشكل مستمر منذ عام 2013م، وحققت خلال مشاركاتها الست السابقة 30 ميدالية، من بينها ميداليتان ذهبيتان، و9 ميداليات فضية، و19 ميدالية برونزية.
وتقام منافسات أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات سنوياً، وتنظمها إحدى دول البلقان وقبرص سنوياً، واستضافت دولة يوغسلافيا السابقة دورتها الأولى في عام 1997م.
ويشارك كل فريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب وطالبات ممن لا يتجاوز عمرهم 15.5 عند بداية المسابقة، التي تجرى في يوم واحد.

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