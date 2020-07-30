"التحالف" يحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة
أكد أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.
وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".
وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".
"التحالف" يحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-30
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.
وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".
وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
06:54 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:12 PM
"التحالف" يحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة
أكد أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.
وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".
وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".