النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف" يحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

أكد أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.


وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".

وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف" يحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.


وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".

وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
06:54 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:12 PM

"التحالف" يحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

أكد أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,557

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.


وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".

وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة