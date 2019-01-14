شاهد.. "سبق" تلتقي أشهر سائقي الرالي السعوديين المشاركين في "داكار السعودية"

تمكَّن من المحافظة على ترتيبه رابعًا في اليوم السابع رغم بعض المعوقات

قال السائق السعودي البطل يزيد بن محمد الراجحي إن المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020، التي حطت رحالها بمحافظة وادي الدواسر، كانت متميزة كبقية المحطات التي مرَّ بها، وهي الأسرع، حسب وصفه.

‫وكشف "الراجحي" في تصريحه إلى "سبق" أنه تمكَّن من المحافظة على ترتيبه رابعًا في جولة يوم أمس من اليوم السابع من رالي داكار، على الرغم من بعض المعوقات التي تعرض لها في أطول مرحلة من السباق، المتمثلة في وقوع "بنشرين" له نتيجة السرعات العالية، واعدًا بتعويضها في المحطات الأخيرة.

‫وأشار "الراجحي" إلى أن هذا الحدث العالمي وغيره، الذي كانوا يتكبدون عناء السفر للمشاركة فيه بالخارج، أصبح يقام بكل احترافية في وطننا؛ وهو محل اعتزاز جميع السعوديين. ولم يأتِ ذلك إلا بدعم من سمو سيدي ولي العهد توافقًا مع رؤية السعودية 2030.

‫كما التقت "سبق" مشاركًا سعوديًّا آخر، هو البطل "ياسر بن سعيدان"، الذي بيّن أنه بانتهاء هذه المرحلة يظل ترتيبه التاسع من بين المشاركين الذين يمثلون ٦٢ دولة. لافتًا إلى اعتزازه بإقامة مثل هذه المسابقات في السعودية بدعم من هيئة الرياضة؛ لما يشكله هؤلاء المتسابقون من أهمية في الترويج لما تشهده السعودية من نهضة وتقدُّم عندما يعودون لبلدانهم.

‫وأشاد "ابن سعيدان" في حديثه بالتطوير الذي تشهده محافظة وادي الدواسر، وما صاحبه من تنظيم من الأجهزة الأمنية والحكومية المشاركة في استضافه هذه الفعالية.

‫وكانت المرحلة السابعة قد استؤنفت من الرياض إلى وادي الدواسر صباح أمس الأحد، وينعطف مسار السباق بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020؛ إذ سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يُقام بها.