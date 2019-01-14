النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "سبق" تلتقي أشهر سائقي الرالي السعوديين المشاركين في "داكار السعودية"

تمكَّن من المحافظة على ترتيبه رابعًا في اليوم السابع رغم بعض المعوقات

قال السائق السعودي البطل يزيد بن محمد الراجحي إن المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020، التي حطت رحالها بمحافظة وادي الدواسر، كانت متميزة كبقية المحطات التي مرَّ بها، وهي الأسرع، حسب وصفه.

‫وكشف "الراجحي" في تصريحه إلى "سبق" أنه تمكَّن من المحافظة على ترتيبه رابعًا في جولة يوم أمس من اليوم السابع من رالي داكار، على الرغم من بعض المعوقات التي تعرض لها في أطول مرحلة من السباق، المتمثلة في وقوع "بنشرين" له نتيجة السرعات العالية، واعدًا بتعويضها في المحطات الأخيرة.

‫وأشار "الراجحي" إلى أن هذا الحدث العالمي وغيره، الذي كانوا يتكبدون عناء السفر للمشاركة فيه بالخارج، أصبح يقام بكل احترافية في وطننا؛ وهو محل اعتزاز جميع السعوديين. ولم يأتِ ذلك إلا بدعم من سمو سيدي ولي العهد توافقًا مع رؤية السعودية 2030.

‫كما التقت "سبق" مشاركًا سعوديًّا آخر، هو البطل "ياسر بن سعيدان"، الذي بيّن أنه بانتهاء هذه المرحلة يظل ترتيبه التاسع من بين المشاركين الذين يمثلون ٦٢ دولة. لافتًا إلى اعتزازه بإقامة مثل هذه المسابقات في السعودية بدعم من هيئة الرياضة؛ لما يشكله هؤلاء المتسابقون من أهمية في الترويج لما تشهده السعودية من نهضة وتقدُّم عندما يعودون لبلدانهم.

‫وأشاد "ابن سعيدان" في حديثه بالتطوير الذي تشهده محافظة وادي الدواسر، وما صاحبه من تنظيم من الأجهزة الأمنية والحكومية المشاركة في استضافه هذه الفعالية.

‫وكانت المرحلة السابعة قد استؤنفت من الرياض إلى وادي الدواسر صباح أمس الأحد، وينعطف مسار السباق بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020؛ إذ سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يُقام بها.

رالي داكار السعودية 2020 يزيد الراجحي وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "سبق" تلتقي أشهر سائقي الرالي السعوديين المشاركين في "داكار السعودية"
سبق

قال السائق السعودي البطل يزيد بن محمد الراجحي إن المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020، التي حطت رحالها بمحافظة وادي الدواسر، كانت متميزة كبقية المحطات التي مرَّ بها، وهي الأسرع، حسب وصفه.

‫وكشف "الراجحي" في تصريحه إلى "سبق" أنه تمكَّن من المحافظة على ترتيبه رابعًا في جولة يوم أمس من اليوم السابع من رالي داكار، على الرغم من بعض المعوقات التي تعرض لها في أطول مرحلة من السباق، المتمثلة في وقوع "بنشرين" له نتيجة السرعات العالية، واعدًا بتعويضها في المحطات الأخيرة.

‫وأشار "الراجحي" إلى أن هذا الحدث العالمي وغيره، الذي كانوا يتكبدون عناء السفر للمشاركة فيه بالخارج، أصبح يقام بكل احترافية في وطننا؛ وهو محل اعتزاز جميع السعوديين. ولم يأتِ ذلك إلا بدعم من سمو سيدي ولي العهد توافقًا مع رؤية السعودية 2030.

‫كما التقت "سبق" مشاركًا سعوديًّا آخر، هو البطل "ياسر بن سعيدان"، الذي بيّن أنه بانتهاء هذه المرحلة يظل ترتيبه التاسع من بين المشاركين الذين يمثلون ٦٢ دولة. لافتًا إلى اعتزازه بإقامة مثل هذه المسابقات في السعودية بدعم من هيئة الرياضة؛ لما يشكله هؤلاء المتسابقون من أهمية في الترويج لما تشهده السعودية من نهضة وتقدُّم عندما يعودون لبلدانهم.

‫وأشاد "ابن سعيدان" في حديثه بالتطوير الذي تشهده محافظة وادي الدواسر، وما صاحبه من تنظيم من الأجهزة الأمنية والحكومية المشاركة في استضافه هذه الفعالية.

‫وكانت المرحلة السابعة قد استؤنفت من الرياض إلى وادي الدواسر صباح أمس الأحد، وينعطف مسار السباق بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020؛ إذ سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يُقام بها.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
10:26 PM
اخر تعديل
14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:09 AM

شاهد.. "سبق" تلتقي أشهر سائقي الرالي السعوديين المشاركين في "داكار السعودية"

تمكَّن من المحافظة على ترتيبه رابعًا في اليوم السابع رغم بعض المعوقات

A A A
خلف الدوسري - الرياض
1
4,507

قال السائق السعودي البطل يزيد بن محمد الراجحي إن المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020، التي حطت رحالها بمحافظة وادي الدواسر، كانت متميزة كبقية المحطات التي مرَّ بها، وهي الأسرع، حسب وصفه.

‫وكشف "الراجحي" في تصريحه إلى "سبق" أنه تمكَّن من المحافظة على ترتيبه رابعًا في جولة يوم أمس من اليوم السابع من رالي داكار، على الرغم من بعض المعوقات التي تعرض لها في أطول مرحلة من السباق، المتمثلة في وقوع "بنشرين" له نتيجة السرعات العالية، واعدًا بتعويضها في المحطات الأخيرة.

‫وأشار "الراجحي" إلى أن هذا الحدث العالمي وغيره، الذي كانوا يتكبدون عناء السفر للمشاركة فيه بالخارج، أصبح يقام بكل احترافية في وطننا؛ وهو محل اعتزاز جميع السعوديين. ولم يأتِ ذلك إلا بدعم من سمو سيدي ولي العهد توافقًا مع رؤية السعودية 2030.

‫كما التقت "سبق" مشاركًا سعوديًّا آخر، هو البطل "ياسر بن سعيدان"، الذي بيّن أنه بانتهاء هذه المرحلة يظل ترتيبه التاسع من بين المشاركين الذين يمثلون ٦٢ دولة. لافتًا إلى اعتزازه بإقامة مثل هذه المسابقات في السعودية بدعم من هيئة الرياضة؛ لما يشكله هؤلاء المتسابقون من أهمية في الترويج لما تشهده السعودية من نهضة وتقدُّم عندما يعودون لبلدانهم.

‫وأشاد "ابن سعيدان" في حديثه بالتطوير الذي تشهده محافظة وادي الدواسر، وما صاحبه من تنظيم من الأجهزة الأمنية والحكومية المشاركة في استضافه هذه الفعالية.

‫وكانت المرحلة السابعة قد استؤنفت من الرياض إلى وادي الدواسر صباح أمس الأحد، وينعطف مسار السباق بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020؛ إذ سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يُقام بها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,927
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,339
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,945

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة