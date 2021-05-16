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"الداخلية": استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق

"هيئة تطوير بوابة الدرعية" تبدأ مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الـ 28 بدبي

انطلقت اليوم الأحد مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية، بدعمٍ وتنظيمٍ من الهيئة السعودية للسياحة، في معرض سوق السفر العربي الثامن والعشرين بمدينة دبي، والذي يُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري، بمشاركة ٦٢ دولة.

وتستعرض الهيئة عبر مشاركتها الفرص السياحية والاستثمارية والمشروعات الاقتصادية في "جوهرة المملكة" التي تُعد أكبر وجهة ثقافية وتراثية في العالم.

وتأتي مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية ضمن الجناح السعودي المشارك في معرض سوق السفر العربي بتنظيم من الهيئة السعودية للسياحة بشكل مباشر، وليس افتراضيًا، في سوق السفر العربي 2021، ضمن جهودها للتعريف بتجربتها الثرية والمتميزة في تحويل الدرعية التاريخية التي تعد واحدة من أهم مواقع التراث العالمي إلى وجهة سياحية واقتصادية وثقافية وفنية استثنائية لا مثيل لها، وتنفيذ العديد من مشروعات التأهيل والتطوير التراثي، والفنادق ومرافق الضيافة والتسوق، وساحات المطاعم والمقاهي التي تضم مجموعة متميزة من المطاعم والعلامات التجارية العالمية.

من جانب آخر، سيكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري انزيريلو، خلال مشاركته في إحدى الجلسات العلمية، المقومات التراثية والثقافية والتاريخ العريق لأرض الملوك والأبطال، إضافة إلى الأنظمة الحديثة والإصلاحات التشريعية الكبيرة التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في المجال السياحي والاقتصادي بوجه عام، وهو ما أسهم في جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، سعيًا للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الهيئة للمطورين والبنية التحتية الفريدة لخدمة مشروعاتهم السياحية والاقتصادية المستقبلية في الدرعية التاريخية.

يُذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة، والتي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري، وتأهيل حي الطريف المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة، وغيرها من المشروعات السياحية والاقتصادية المتنوعة، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030، وجذب أكثر من 25 مليون زائر وسائح سنويًا من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى توفير أكثر من 55 ألف وظيفة، لتشغيل الأنشطة والمرافق السياحية والمشروعات التراثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة تطوير بوابة الدرعية" تبدأ مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الـ 28 بدبي
سبق

انطلقت اليوم الأحد مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية، بدعمٍ وتنظيمٍ من الهيئة السعودية للسياحة، في معرض سوق السفر العربي الثامن والعشرين بمدينة دبي، والذي يُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري، بمشاركة ٦٢ دولة.

وتستعرض الهيئة عبر مشاركتها الفرص السياحية والاستثمارية والمشروعات الاقتصادية في "جوهرة المملكة" التي تُعد أكبر وجهة ثقافية وتراثية في العالم.

وتأتي مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية ضمن الجناح السعودي المشارك في معرض سوق السفر العربي بتنظيم من الهيئة السعودية للسياحة بشكل مباشر، وليس افتراضيًا، في سوق السفر العربي 2021، ضمن جهودها للتعريف بتجربتها الثرية والمتميزة في تحويل الدرعية التاريخية التي تعد واحدة من أهم مواقع التراث العالمي إلى وجهة سياحية واقتصادية وثقافية وفنية استثنائية لا مثيل لها، وتنفيذ العديد من مشروعات التأهيل والتطوير التراثي، والفنادق ومرافق الضيافة والتسوق، وساحات المطاعم والمقاهي التي تضم مجموعة متميزة من المطاعم والعلامات التجارية العالمية.

من جانب آخر، سيكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري انزيريلو، خلال مشاركته في إحدى الجلسات العلمية، المقومات التراثية والثقافية والتاريخ العريق لأرض الملوك والأبطال، إضافة إلى الأنظمة الحديثة والإصلاحات التشريعية الكبيرة التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في المجال السياحي والاقتصادي بوجه عام، وهو ما أسهم في جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، سعيًا للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الهيئة للمطورين والبنية التحتية الفريدة لخدمة مشروعاتهم السياحية والاقتصادية المستقبلية في الدرعية التاريخية.

يُذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة، والتي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري، وتأهيل حي الطريف المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة، وغيرها من المشروعات السياحية والاقتصادية المتنوعة، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030، وجذب أكثر من 25 مليون زائر وسائح سنويًا من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى توفير أكثر من 55 ألف وظيفة، لتشغيل الأنشطة والمرافق السياحية والمشروعات التراثية.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
10:06 PM

"هيئة تطوير بوابة الدرعية" تبدأ مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الـ 28 بدبي

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نافل السبيعي - الرياض
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انطلقت اليوم الأحد مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية، بدعمٍ وتنظيمٍ من الهيئة السعودية للسياحة، في معرض سوق السفر العربي الثامن والعشرين بمدينة دبي، والذي يُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري، بمشاركة ٦٢ دولة.

وتستعرض الهيئة عبر مشاركتها الفرص السياحية والاستثمارية والمشروعات الاقتصادية في "جوهرة المملكة" التي تُعد أكبر وجهة ثقافية وتراثية في العالم.

وتأتي مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية ضمن الجناح السعودي المشارك في معرض سوق السفر العربي بتنظيم من الهيئة السعودية للسياحة بشكل مباشر، وليس افتراضيًا، في سوق السفر العربي 2021، ضمن جهودها للتعريف بتجربتها الثرية والمتميزة في تحويل الدرعية التاريخية التي تعد واحدة من أهم مواقع التراث العالمي إلى وجهة سياحية واقتصادية وثقافية وفنية استثنائية لا مثيل لها، وتنفيذ العديد من مشروعات التأهيل والتطوير التراثي، والفنادق ومرافق الضيافة والتسوق، وساحات المطاعم والمقاهي التي تضم مجموعة متميزة من المطاعم والعلامات التجارية العالمية.

من جانب آخر، سيكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري انزيريلو، خلال مشاركته في إحدى الجلسات العلمية، المقومات التراثية والثقافية والتاريخ العريق لأرض الملوك والأبطال، إضافة إلى الأنظمة الحديثة والإصلاحات التشريعية الكبيرة التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في المجال السياحي والاقتصادي بوجه عام، وهو ما أسهم في جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، سعيًا للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الهيئة للمطورين والبنية التحتية الفريدة لخدمة مشروعاتهم السياحية والاقتصادية المستقبلية في الدرعية التاريخية.

يُذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة، والتي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري، وتأهيل حي الطريف المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة، وغيرها من المشروعات السياحية والاقتصادية المتنوعة، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030، وجذب أكثر من 25 مليون زائر وسائح سنويًا من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى توفير أكثر من 55 ألف وظيفة، لتشغيل الأنشطة والمرافق السياحية والمشروعات التراثية.

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