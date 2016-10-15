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"الأخضر" يبحث عن التمسك بالصدارة من بوابة فلسطين

يتواجهان في "رام الله" عند الرابعة عصرًا

يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره منتخب فلسطين عند الرابعة من عصر اليوم على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

يأمل منتخب السعودية في مواصلة العروض القوية بعد فوزه في الجولة الماضية على سنغافورة 3-0، ولكنه سيواجه هذه المرة المنتخب الفلسطيني الذي يأمل في أن يستفيد من ميزة اللعب على أرضه وأمام جمهوره.

وشهدت المباراة أمام سنغافورة تألق عبد الفتاح عسيري الذي سجل هدفين، وكذلك المهاجم الصاعد عبدالله الحمدان الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

وعلى الرغم من الفوز على سنغافورة شدد هيرفي رينارد مدرب السعودية على أهمية التركيز بشكل أكبر، خصوصًا في إنهاء الهجمات، حيث قال: أهدرنا العديد من فرص التسجيل، والتي كان يمكن أن تساعدنا في تحقيق نتيجة أكبر، وعلى الرغم من ذلك حققنا نتيجة إيجابية وسوف نحاول تفادي إهدار مثل هذه الفرص في المستقبل.

من جهة أخرى يتطلع المنتخب الفلسطيني لتحقيق نتيجة جيدة أخرى أمام جماهيره، بعدما كان فاز في الجولة الأولى على أوزبكستان.

وسيحاول المدرب نور الدين ولد علي إعادة رفع الروح المعنوية لدى لاعبيه من أجل الظهور بمستوى قوي أمام المنتخب السعودي، على الرغم من أن الفريق يفتقد للمهاجم عدي دباغ بسبب الإصابة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر" يبحث عن التمسك بالصدارة من بوابة فلسطين
سبق

يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره منتخب فلسطين عند الرابعة من عصر اليوم على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

يأمل منتخب السعودية في مواصلة العروض القوية بعد فوزه في الجولة الماضية على سنغافورة 3-0، ولكنه سيواجه هذه المرة المنتخب الفلسطيني الذي يأمل في أن يستفيد من ميزة اللعب على أرضه وأمام جمهوره.

وشهدت المباراة أمام سنغافورة تألق عبد الفتاح عسيري الذي سجل هدفين، وكذلك المهاجم الصاعد عبدالله الحمدان الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

وعلى الرغم من الفوز على سنغافورة شدد هيرفي رينارد مدرب السعودية على أهمية التركيز بشكل أكبر، خصوصًا في إنهاء الهجمات، حيث قال: أهدرنا العديد من فرص التسجيل، والتي كان يمكن أن تساعدنا في تحقيق نتيجة أكبر، وعلى الرغم من ذلك حققنا نتيجة إيجابية وسوف نحاول تفادي إهدار مثل هذه الفرص في المستقبل.

من جهة أخرى يتطلع المنتخب الفلسطيني لتحقيق نتيجة جيدة أخرى أمام جماهيره، بعدما كان فاز في الجولة الأولى على أوزبكستان.

وسيحاول المدرب نور الدين ولد علي إعادة رفع الروح المعنوية لدى لاعبيه من أجل الظهور بمستوى قوي أمام المنتخب السعودي، على الرغم من أن الفريق يفتقد للمهاجم عدي دباغ بسبب الإصابة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:12 AM

"الأخضر" يبحث عن التمسك بالصدارة من بوابة فلسطين

يتواجهان في "رام الله" عند الرابعة عصرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره منتخب فلسطين عند الرابعة من عصر اليوم على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

يأمل منتخب السعودية في مواصلة العروض القوية بعد فوزه في الجولة الماضية على سنغافورة 3-0، ولكنه سيواجه هذه المرة المنتخب الفلسطيني الذي يأمل في أن يستفيد من ميزة اللعب على أرضه وأمام جمهوره.

وشهدت المباراة أمام سنغافورة تألق عبد الفتاح عسيري الذي سجل هدفين، وكذلك المهاجم الصاعد عبدالله الحمدان الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

وعلى الرغم من الفوز على سنغافورة شدد هيرفي رينارد مدرب السعودية على أهمية التركيز بشكل أكبر، خصوصًا في إنهاء الهجمات، حيث قال: أهدرنا العديد من فرص التسجيل، والتي كان يمكن أن تساعدنا في تحقيق نتيجة أكبر، وعلى الرغم من ذلك حققنا نتيجة إيجابية وسوف نحاول تفادي إهدار مثل هذه الفرص في المستقبل.

من جهة أخرى يتطلع المنتخب الفلسطيني لتحقيق نتيجة جيدة أخرى أمام جماهيره، بعدما كان فاز في الجولة الأولى على أوزبكستان.

وسيحاول المدرب نور الدين ولد علي إعادة رفع الروح المعنوية لدى لاعبيه من أجل الظهور بمستوى قوي أمام المنتخب السعودي، على الرغم من أن الفريق يفتقد للمهاجم عدي دباغ بسبب الإصابة.

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