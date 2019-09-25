شارك نحو 11 ألف طالب وطالبة بمدارس الأفلاج، معلميهم وقادة مدارسهم فرحة الاحتفال باليوم الوطني، متوشحين بالأعلام الخضراء، ومرددين الأناشيد الوطنية. وكانت مدارس الأفلاج قد نفّذت صباح اليوم الأربعاء، حزمة من البرامج الوطنية؛ تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة، بدأت من الإذاعة المدرسية، ثم مسيرات وطنية، وغيرها من الفعاليات التي تحاكي حب الوطن والاعتزاز به والولاء لقيادته. من جهته شارك مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ورئيس قسم النشاط ناصر الذيبان، فرحة منسوبي التعليم وطلابه المدارس فرحة الاحتفال باليوم الوطني، من خلال زيارة العديد من المدارس بالمحافظة بكافة مراحلها (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي). وقام المشرفون بتعليم الأفلاج، بزيارة كافة مدارس المحافظة لمشاركتها الاحتفال باليوم الوطني، والوقوف على شواهد تنفيذ البرامج الوطنية التي صاحبت الاحتفال بهذه المناسبة.

في كرنفال يوم الوطن.. 11 ألف طالب وطالبة بالأفلاج يتوشحون بالأخضر مسلّم الهواملة سبق 2019-09-25 شارك نحو 11 ألف طالب وطالبة بمدارس الأفلاج، معلميهم وقادة مدارسهم فرحة الاحتفال باليوم الوطني، متوشحين بالأعلام الخضراء، ومرددين الأناشيد الوطنية.

وكانت مدارس الأفلاج قد نفّذت صباح اليوم الأربعاء، حزمة من البرامج الوطنية؛ تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة، بدأت من الإذاعة المدرسية، ثم مسيرات وطنية، وغيرها من الفعاليات التي تحاكي حب الوطن والاعتزاز به والولاء لقيادته.

من جهته شارك مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ورئيس قسم النشاط ناصر الذيبان، فرحة منسوبي التعليم وطلابه المدارس فرحة الاحتفال باليوم الوطني، من خلال زيارة العديد من المدارس بالمحافظة بكافة مراحلها (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي).

وقام المشرفون بتعليم الأفلاج، بزيارة كافة مدارس المحافظة لمشاركتها الاحتفال باليوم الوطني، والوقوف على شواهد تنفيذ البرامج الوطنية التي صاحبت الاحتفال بهذه المناسبة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 10:44 AM

في كرنفال يوم الوطن.. 11 ألف طالب وطالبة بالأفلاج يتوشحون بالأخضر حزمة من البرامج الوطنية ومسيرات وفعاليات تُحاكي حب المملكة





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شارك نحو 11 ألف طالب وطالبة بمدارس الأفلاج، معلميهم وقادة مدارسهم فرحة الاحتفال باليوم الوطني، متوشحين بالأعلام الخضراء، ومرددين الأناشيد الوطنية.

وكانت مدارس الأفلاج قد نفّذت صباح اليوم الأربعاء، حزمة من البرامج الوطنية؛ تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة، بدأت من الإذاعة المدرسية، ثم مسيرات وطنية، وغيرها من الفعاليات التي تحاكي حب الوطن والاعتزاز به والولاء لقيادته.

من جهته شارك مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ورئيس قسم النشاط ناصر الذيبان، فرحة منسوبي التعليم وطلابه المدارس فرحة الاحتفال باليوم الوطني، من خلال زيارة العديد من المدارس بالمحافظة بكافة مراحلها (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي).

وقام المشرفون بتعليم الأفلاج، بزيارة كافة مدارس المحافظة لمشاركتها الاحتفال باليوم الوطني، والوقوف على شواهد تنفيذ البرامج الوطنية التي صاحبت الاحتفال بهذه المناسبة.