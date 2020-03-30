مؤسسة مطوفي الدول العربية تقدم 10 سيارات إسعاف حديثة لمديرية الشؤون الصحية

استشعارًا لواجبها الوطني ومشاركة لوزارة الصحة في محاربة فيروس كورونا

قدمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية 10 سيارات إسعاف حديثة ومجهزة بكل المستلزمات الطبية للمدير العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وذلك لاستخدامها في ظل جهودها لمحاربة جائحة فيروس "كورونا".

وتأتي خطوة المؤسسة استشعارًا لواجبها الوطني والمجتمعي للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا، وانطلاقًا من التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطويق هذا الوباء.

وسلمت المؤسسة مديرية الشؤون الصحية السيارات بشكل رسمي ووضعتها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها كهبة مستردة لحين الانتهاء من الأزمة والاحتياج، حيث قدم القائمون على المديرية شكرهم للمؤسسة على هذه المبادرة.

وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن هذه الخطوات باتت أمرًا إلزاميًا على المؤسسة، وذلك كواجب ديني ومنطلق وطني بالمبادرة والمساهمة في تقديم ما يدعم نجاح الأعمال الجليلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لسلامة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة، على الرغم من ثقتنا الكبيرة في توفر جميع الاحتياجات الضرورية للقضاء على هذا الفيروس.

ويلفت نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري إلى أن المؤسسة عملت على عدة محاور خلال هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع، من خلال دورها كمؤسسات مجتمع مدني عبر حملات توعوية تتضمن بوسترات وفيديوهات توعية في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قدمت من خلالها رسائل مباشرة وغير مباشرة بضرورة الالتزام بالبقاء في البيوت، واتباع الإرشادات الصحية، والانصياع لتوجيهات ولاة الأمر التي تهدف بالأساس لمحاربة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19) وضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أراضيها، والتي شهد لها العالم أجمع بجودة الإجراءات المتبعة.

وشدد الدكتور "بياري" على أن المؤسسة وضعت سيارات الإسعاف التي تستخدمها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج تحت تصرف وزارة الصحة حتى انتهاء الأزمة كنوع من المشاركة فيما تبذله من دور فعّال وكبير من خلال وجودها في الصفوف الأولى لمحاربة تفشي هذا الفيروس.

وقدم "بياري" شكره لمدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل مطير، ومشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة منطقة مكة المكرمة الاختصاصية محاسن شعيب على سرعة الاستجابة وحسن التعاون لإتمام المبادرة بما يعود بالفائدة على جهودهم المخلصة على مستوى صحة المنطقة لتطويق هذا الفيروس.

وأشار إلى أن المؤسسة لديها المزيد من المبادرات ستطلقها خلال الفترة القادمة استشعارًا بواجبها الوطني والمجتمعي، داعيًا كل الجهات الخاصة والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم كل الجهات المخولة في محاربة تفشي هذا الفيروس وتقديم المبادرات التي رأينا الكثير منها خلال الفترة الماضية، ونطمح لرؤية المزيد وهذا ما يُظهر روح التعاون واللحمة الوطنية والمعدن الأصيل للمجتمع السعودي، مؤكدًا أن هذه المبادرات المقدمة من مؤسسة مطوفي الدول العربية وجدت دعمًا وتأييدًا من أعضاء مجلس الإدارة وكل المطوفين والمطوفات المنتمين للمؤسسة كأقل واجب يُقدم لهذا الوطن الغالي.