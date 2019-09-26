"أبوساق" في ذمة الله‎

توفي شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام، الشيخ علي بن جابر أبوساق، بعد معاناة مع المرض.

وتقدم كل قبائل يام وأهالي نجران بخالص العزاء والمواساة لابنه الشيخ محمد بن علي أبوساق، وإخوانه، وإلى قبيلة آل فاطمة يام كافة.

وتتقدم "سبق" بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله له المغفرة، ولأهله الصبر والسلوان.