وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.451 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 195.878 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.

الإمارات: 3 وفيات و1.226 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-22 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 195.878 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.451 حالة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 01:49 PM

الإمارات: 3 وفيات و1.226 إصابة جديدة بكورونا ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171.451





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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 195.878 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.451 حالة.