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الإمارات: 3 وفيات و1.226 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171.451

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 195.878 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.451 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 3 وفيات و1.226 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 195.878 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.451 حالة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
01:49 PM

الإمارات: 3 وفيات و1.226 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171.451

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 195.878 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.451 حالة.

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