الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً
الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-04
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:56 AM
الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً
الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.