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لتأكيد أهمية الحجر .. وزير الصحة يهاتف "الدخيّل": هل ما زلت بالمنزل؟

وزير التعليم الأسبق يشدّد على الجميع ضرورة عدم الخروج من المنزل

يعيش وزير التعليم الأسبق المستشار في الديوان الملكي الدكتور عزام الدخيّل؛ فترة الحجر المنزلي بعد عودته من لندن لمدة 14 يوماً؛ امتثالاً لتوجيهات وزارة الصحة، بضرورة هذا الإجراء خلال تلك المدة.

وفي تغريدة له فجر اليوم، عن أهمية وضرورة العزل المنزلي، كتب "الدخيّل": رغم مشاغله وأبطال الصحة خرشني وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ باتصال يتأكّد أنني في البيت، قلت له ما يكفي اتصالات المختصين بالوزارة، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.. الله يسعدك ويوفقك يا أبا محمد؛ تكفون، اشكروا معاليه وفريقه واشهدوا بأنني ملتزمٌ بالحجر المنزلي.

وأضاف الدخيّل؛ في تغريدة له اليوم: هذا اليوم الثامن في الحجر المنزلي يعني اليوم بداية النصف الثاني من فترة الحجر أو بداية العد التنازلي، هل أحسب أيام الحجر بما مضى أم ما بقي؟ أطال الله أعماركم على الطاعة ومتعكم بالصحة والعافية والسعادة، وشكراً على صحبتكم الطيبة والمفيدة.

وغرّد "الدخيّل" تحت وسم #الحجر_المنزلي #تكفون_اقعدوا_في_بيوتكم #تعالوا_نسولف، ويحظى بمتابعة ومحبة الكثيرين.

وسخر "الدخيّل" حسابه على "تويتر" عبر تغريدات لتأكيد أهمية الحجر المنزلي، وضرورة اتباع التعليمات بضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ونقل المفيد بصورة استحسنها متابعوه.

فيروس كورونا الجديد وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتأكيد أهمية الحجر .. وزير الصحة يهاتف "الدخيّل": هل ما زلت بالمنزل؟
سبق

يعيش وزير التعليم الأسبق المستشار في الديوان الملكي الدكتور عزام الدخيّل؛ فترة الحجر المنزلي بعد عودته من لندن لمدة 14 يوماً؛ امتثالاً لتوجيهات وزارة الصحة، بضرورة هذا الإجراء خلال تلك المدة.

وفي تغريدة له فجر اليوم، عن أهمية وضرورة العزل المنزلي، كتب "الدخيّل": رغم مشاغله وأبطال الصحة خرشني وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ باتصال يتأكّد أنني في البيت، قلت له ما يكفي اتصالات المختصين بالوزارة، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.. الله يسعدك ويوفقك يا أبا محمد؛ تكفون، اشكروا معاليه وفريقه واشهدوا بأنني ملتزمٌ بالحجر المنزلي.

وأضاف الدخيّل؛ في تغريدة له اليوم: هذا اليوم الثامن في الحجر المنزلي يعني اليوم بداية النصف الثاني من فترة الحجر أو بداية العد التنازلي، هل أحسب أيام الحجر بما مضى أم ما بقي؟ أطال الله أعماركم على الطاعة ومتعكم بالصحة والعافية والسعادة، وشكراً على صحبتكم الطيبة والمفيدة.

وغرّد "الدخيّل" تحت وسم #الحجر_المنزلي #تكفون_اقعدوا_في_بيوتكم #تعالوا_نسولف، ويحظى بمتابعة ومحبة الكثيرين.

وسخر "الدخيّل" حسابه على "تويتر" عبر تغريدات لتأكيد أهمية الحجر المنزلي، وضرورة اتباع التعليمات بضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ونقل المفيد بصورة استحسنها متابعوه.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:22 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:00 PM

لتأكيد أهمية الحجر .. وزير الصحة يهاتف "الدخيّل": هل ما زلت بالمنزل؟

وزير التعليم الأسبق يشدّد على الجميع ضرورة عدم الخروج من المنزل

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بدر الجبل - تبوك
5
8,071

يعيش وزير التعليم الأسبق المستشار في الديوان الملكي الدكتور عزام الدخيّل؛ فترة الحجر المنزلي بعد عودته من لندن لمدة 14 يوماً؛ امتثالاً لتوجيهات وزارة الصحة، بضرورة هذا الإجراء خلال تلك المدة.

وفي تغريدة له فجر اليوم، عن أهمية وضرورة العزل المنزلي، كتب "الدخيّل": رغم مشاغله وأبطال الصحة خرشني وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ باتصال يتأكّد أنني في البيت، قلت له ما يكفي اتصالات المختصين بالوزارة، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.. الله يسعدك ويوفقك يا أبا محمد؛ تكفون، اشكروا معاليه وفريقه واشهدوا بأنني ملتزمٌ بالحجر المنزلي.

وأضاف الدخيّل؛ في تغريدة له اليوم: هذا اليوم الثامن في الحجر المنزلي يعني اليوم بداية النصف الثاني من فترة الحجر أو بداية العد التنازلي، هل أحسب أيام الحجر بما مضى أم ما بقي؟ أطال الله أعماركم على الطاعة ومتعكم بالصحة والعافية والسعادة، وشكراً على صحبتكم الطيبة والمفيدة.

وغرّد "الدخيّل" تحت وسم #الحجر_المنزلي #تكفون_اقعدوا_في_بيوتكم #تعالوا_نسولف، ويحظى بمتابعة ومحبة الكثيرين.

وسخر "الدخيّل" حسابه على "تويتر" عبر تغريدات لتأكيد أهمية الحجر المنزلي، وضرورة اتباع التعليمات بضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ونقل المفيد بصورة استحسنها متابعوه.

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