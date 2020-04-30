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مصادر "سبق" : المسح المجتمعي المرتقب يستهدف 25 الفاً في مختلف المناطق

علمت "سبق" من مصادرها أن المسح المجتمعي والذي ستجريه وزارة الصحة قريبا سيستهدف عدد 25 ألف شخص من مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت المصادر أن المسح المجتمعي يستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين وذلك لمعرفة مدى انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد في هذه الفئة ومدى تأثير قرارات الحجر عليها.
وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق" : المسح المجتمعي المرتقب يستهدف 25 الفاً في مختلف المناطق
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن المسح المجتمعي والذي ستجريه وزارة الصحة قريبا سيستهدف عدد 25 ألف شخص من مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت المصادر أن المسح المجتمعي يستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين وذلك لمعرفة مدى انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد في هذه الفئة ومدى تأثير قرارات الحجر عليها.
وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
04:40 AM

مصادر "سبق" : المسح المجتمعي المرتقب يستهدف 25 الفاً في مختلف المناطق

A A A
هادي آل كليب - الرياض
9
22,187

علمت "سبق" من مصادرها أن المسح المجتمعي والذي ستجريه وزارة الصحة قريبا سيستهدف عدد 25 ألف شخص من مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت المصادر أن المسح المجتمعي يستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين وذلك لمعرفة مدى انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد في هذه الفئة ومدى تأثير قرارات الحجر عليها.
وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.

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