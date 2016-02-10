النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبا الخيل" أفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية بالمملكة في 2019

جائزة منحتها مجلة "إنترناشيونال فاينانس" لدوره في دفع عجلة نمو القطاع

فاز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال، المهندس زياد أبا الخيل بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين عن قطاع شركات الوساطة المالية، بالاستناد إلى من حققوا نتائج متميزة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والمساهمة في دفع عجلة نمو وتوسع قطاع الوساطة المالية في المنطقة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط في 2019، حيث أعلنت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" فوز وتصنيف المهندس أبا كأفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية في المملكة لعام 2019م", حيث يعد هذا الاختيار للمرة الثانية حيث سبق واختارته الأمانة العامة للجائزة كأفضل رئيس تنفيذي عام 2016م.

كما منحت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" "الجزيرة كابيتال" جائزة "شركة الوساطة المالية الإسلامية الأكثر ابتكارًا في المملكة لعام 2019 م"، لتضاف إلى قائمة الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الشركة.

وفي تعليقه على الجائزة، قال أبا الخيل: فخورون جدًا بهذه الجوائز والتي تعكس تقدير المؤسسات العالمية للاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها "الجزيرة كابيتال"، وتعد بمثابة اعتراف واضح بالخطوات النوعية والبرامج والمبادرات المبتكرة وأفضل الممارسات التي قمنا بتطبيقها في سياق النمو المالي القائم في المملكة توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أبا الخيل أن هذا التقدير الدولي المستمر الذي تحظى به "الجزيرة كابيتال" هو أكبر دليل على استمرار التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتطبيقنا لأحدث التقنيات الفنية في قطاع الوساطة المالية، من أجل فتح آفاق تداول جديدة لعملائنا للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية، وثمرة للاستراتيجية التي تتبناها الشركة في تقديم وإدارة منظومة متكاملة من الخدمات المالية، والحلول الاستثمارية الإسلامية ذات القيمة الفريدة والجودة العالية.

ونوه أبا الخيل بجهود أمانة الجائزة الكبيرة في المضي قدماً في دفع عجلة النمو والتوسع في قطاع الوساطة المالية في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن تكون هذه الجائزة محفزة في "الجزيرة كابيتال" لمواصلة جهودها نحو تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.

زياد أبا الخيل شركة الجزيرة كابيتال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبا الخيل" أفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية بالمملكة في 2019
سبق

فاز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال، المهندس زياد أبا الخيل بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين عن قطاع شركات الوساطة المالية، بالاستناد إلى من حققوا نتائج متميزة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والمساهمة في دفع عجلة نمو وتوسع قطاع الوساطة المالية في المنطقة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط في 2019، حيث أعلنت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" فوز وتصنيف المهندس أبا كأفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية في المملكة لعام 2019م", حيث يعد هذا الاختيار للمرة الثانية حيث سبق واختارته الأمانة العامة للجائزة كأفضل رئيس تنفيذي عام 2016م.

كما منحت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" "الجزيرة كابيتال" جائزة "شركة الوساطة المالية الإسلامية الأكثر ابتكارًا في المملكة لعام 2019 م"، لتضاف إلى قائمة الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الشركة.

وفي تعليقه على الجائزة، قال أبا الخيل: فخورون جدًا بهذه الجوائز والتي تعكس تقدير المؤسسات العالمية للاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها "الجزيرة كابيتال"، وتعد بمثابة اعتراف واضح بالخطوات النوعية والبرامج والمبادرات المبتكرة وأفضل الممارسات التي قمنا بتطبيقها في سياق النمو المالي القائم في المملكة توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أبا الخيل أن هذا التقدير الدولي المستمر الذي تحظى به "الجزيرة كابيتال" هو أكبر دليل على استمرار التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتطبيقنا لأحدث التقنيات الفنية في قطاع الوساطة المالية، من أجل فتح آفاق تداول جديدة لعملائنا للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية، وثمرة للاستراتيجية التي تتبناها الشركة في تقديم وإدارة منظومة متكاملة من الخدمات المالية، والحلول الاستثمارية الإسلامية ذات القيمة الفريدة والجودة العالية.

ونوه أبا الخيل بجهود أمانة الجائزة الكبيرة في المضي قدماً في دفع عجلة النمو والتوسع في قطاع الوساطة المالية في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن تكون هذه الجائزة محفزة في "الجزيرة كابيتال" لمواصلة جهودها نحو تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
05:14 PM

"أبا الخيل" أفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية بالمملكة في 2019

جائزة منحتها مجلة "إنترناشيونال فاينانس" لدوره في دفع عجلة نمو القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
589

فاز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال، المهندس زياد أبا الخيل بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين عن قطاع شركات الوساطة المالية، بالاستناد إلى من حققوا نتائج متميزة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والمساهمة في دفع عجلة نمو وتوسع قطاع الوساطة المالية في المنطقة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط في 2019، حيث أعلنت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" فوز وتصنيف المهندس أبا كأفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية في المملكة لعام 2019م", حيث يعد هذا الاختيار للمرة الثانية حيث سبق واختارته الأمانة العامة للجائزة كأفضل رئيس تنفيذي عام 2016م.

كما منحت مجلة "إنترناشيونال فاينانس" "الجزيرة كابيتال" جائزة "شركة الوساطة المالية الإسلامية الأكثر ابتكارًا في المملكة لعام 2019 م"، لتضاف إلى قائمة الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الشركة.

وفي تعليقه على الجائزة، قال أبا الخيل: فخورون جدًا بهذه الجوائز والتي تعكس تقدير المؤسسات العالمية للاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها "الجزيرة كابيتال"، وتعد بمثابة اعتراف واضح بالخطوات النوعية والبرامج والمبادرات المبتكرة وأفضل الممارسات التي قمنا بتطبيقها في سياق النمو المالي القائم في المملكة توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أبا الخيل أن هذا التقدير الدولي المستمر الذي تحظى به "الجزيرة كابيتال" هو أكبر دليل على استمرار التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتطبيقنا لأحدث التقنيات الفنية في قطاع الوساطة المالية، من أجل فتح آفاق تداول جديدة لعملائنا للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية، وثمرة للاستراتيجية التي تتبناها الشركة في تقديم وإدارة منظومة متكاملة من الخدمات المالية، والحلول الاستثمارية الإسلامية ذات القيمة الفريدة والجودة العالية.

ونوه أبا الخيل بجهود أمانة الجائزة الكبيرة في المضي قدماً في دفع عجلة النمو والتوسع في قطاع الوساطة المالية في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن تكون هذه الجائزة محفزة في "الجزيرة كابيتال" لمواصلة جهودها نحو تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,232
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,106
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,595

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة