شاهد منسوبو وزارة الحرس الوطني، بمقر الوزارة، اليوم، المباراة التي جمعت فريقي الهلال وأوراوا، بعد أن تمت تهيئة المكان المناسب لهم، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها، ونالت إعجاب المنسوبين.

بالفيديو.. منسوبو "الحرس الوطني" يتفاعلون مع فوز "الهلال" بطلاً لدوري أبطال آسيا متعب البقمي سبق 2019-11-24 شاهد منسوبو وزارة الحرس الوطني، بمقر الوزارة، اليوم، المباراة التي جمعت فريقي الهلال وأوراوا، بعد أن تمت تهيئة المكان المناسب لهم، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها، ونالت إعجاب المنسوبين.

وتفاعل منسوبو وزارة الحرس الوطني مع فوز ممثل الوطن نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 08:06 PM

بالفيديو.. منسوبو "الحرس الوطني" يتفاعلون مع فوز "الهلال" بطلاً لدوري أبطال آسيا شاهدوا المباراة بمقر وزارتهم بعد تهيئة المكان المناسب





A A A





11 مشاركة

شاهد منسوبو وزارة الحرس الوطني، بمقر الوزارة، اليوم، المباراة التي جمعت فريقي الهلال وأوراوا، بعد أن تمت تهيئة المكان المناسب لهم، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها، ونالت إعجاب المنسوبين.



وتفاعل منسوبو وزارة الحرس الوطني مع فوز ممثل الوطن نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.