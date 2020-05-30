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الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها غداً: أكملنا الاستعدادات

قالت: المواعيد ستكون متوافقة مع فترات السماح بالتنقل

أكملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استعداداتها لاستئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف بدءً من يوم غد الأحد.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية؛ حيث تغادر الرحلة الأولى -بمشيئة الله- من محطة الرياض ٠٧:١١ صباحاً مروراً بمحطتي الهفوف وبقيق ووصولاً إلى الدمام.

وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل ٥٠% من طاقتها الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.

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الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها غداً: أكملنا الاستعدادات
سبق

أكملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استعداداتها لاستئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف بدءً من يوم غد الأحد.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية؛ حيث تغادر الرحلة الأولى -بمشيئة الله- من محطة الرياض ٠٧:١١ صباحاً مروراً بمحطتي الهفوف وبقيق ووصولاً إلى الدمام.

وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل ٥٠% من طاقتها الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
04:18 PM

الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها غداً: أكملنا الاستعدادات

قالت: المواعيد ستكون متوافقة مع فترات السماح بالتنقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أكملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استعداداتها لاستئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف بدءً من يوم غد الأحد.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية؛ حيث تغادر الرحلة الأولى -بمشيئة الله- من محطة الرياض ٠٧:١١ صباحاً مروراً بمحطتي الهفوف وبقيق ووصولاً إلى الدمام.

وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل ٥٠% من طاقتها الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.

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