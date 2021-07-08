اعتمدت الإدارة العامة للمرور ضمن خطتها السنوية لموسم الحج منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى جميع المشاعر في مكة المكرمة "منى، عرفة، مزدلفة" وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 فجر يوم الخميس القادم الموافق 5 /12 /1442هـ. يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحافلات المقلة لضيوف الرحمن، حيث ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركبات لا تحمل تصريحًا يمكنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.

بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح متعب البقمي سبق 2021-07-08 اعتمدت الإدارة العامة للمرور ضمن خطتها السنوية لموسم الحج منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى جميع المشاعر في مكة المكرمة "منى، عرفة، مزدلفة" وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 فجر يوم الخميس القادم الموافق 5 /12 /1442هـ.



يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحافلات المقلة لضيوف الرحمن، حيث ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركبات لا تحمل تصريحًا يمكنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 09:34 PM

بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح تمهيدًا للاستعداد المبكر لاستقبال حافلات ضيوف الرحمن





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اعتمدت الإدارة العامة للمرور ضمن خطتها السنوية لموسم الحج منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى جميع المشاعر في مكة المكرمة "منى، عرفة، مزدلفة" وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 فجر يوم الخميس القادم الموافق 5 /12 /1442هـ.



يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحافلات المقلة لضيوف الرحمن، حيث ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركبات لا تحمل تصريحًا يمكنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.