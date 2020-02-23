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في 3 سنوات.. البريد السعودي يسلم أكثر من مليونيْ وثيقة حكومية

في مختلف مدن المملكة وعلى إثر الاتفاقيات التي تم توقيعها

يواصل البريد السعودي تقديم خدماته اللوجستية والبريدية في استلام الوثائق الحكومية من عدة جهات وتسليمها إلى المواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة.

واستطاع البريد السعودي تسليم أكثر من مليونيْ وثيقة حكومية للمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للأحوال المدنية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للسجون خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخدمات على إثر الاتفاقيات التي وقعها البريد السعودي مع الجهات الحكومية منذ سنوات، في حين تنوعت الوثائق التي تم تسليمها لتشمل تجديد الجوازات والإقامات وخدمة مقيم وكذلك سجل الأسرة وشهادة الميلاد إضافة إلى تجديد رخص القيادة وتجديد رخص السير.

واستمراراً لهذه الخدمات اللوجستية وقّع البريد هذا العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والمجلس الصحي السعودي لتقديم خدماته اللوجستية في استلام وتوصيل الوثائق الحكومية لهذه الجهات.

وقال رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي: إننا نعتز بخدمة الجهات الحكومية، وأن نكون شركاء نجاح التحول في الحكومة الرقمية من خلال منتجاتنا وخدماتنا اللوجستية والبريدية المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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في 3 سنوات.. البريد السعودي يسلم أكثر من مليونيْ وثيقة حكومية
سبق

يواصل البريد السعودي تقديم خدماته اللوجستية والبريدية في استلام الوثائق الحكومية من عدة جهات وتسليمها إلى المواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة.

واستطاع البريد السعودي تسليم أكثر من مليونيْ وثيقة حكومية للمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للأحوال المدنية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للسجون خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخدمات على إثر الاتفاقيات التي وقعها البريد السعودي مع الجهات الحكومية منذ سنوات، في حين تنوعت الوثائق التي تم تسليمها لتشمل تجديد الجوازات والإقامات وخدمة مقيم وكذلك سجل الأسرة وشهادة الميلاد إضافة إلى تجديد رخص القيادة وتجديد رخص السير.

واستمراراً لهذه الخدمات اللوجستية وقّع البريد هذا العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والمجلس الصحي السعودي لتقديم خدماته اللوجستية في استلام وتوصيل الوثائق الحكومية لهذه الجهات.

وقال رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي: إننا نعتز بخدمة الجهات الحكومية، وأن نكون شركاء نجاح التحول في الحكومة الرقمية من خلال منتجاتنا وخدماتنا اللوجستية والبريدية المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
07:26 PM

في 3 سنوات.. البريد السعودي يسلم أكثر من مليونيْ وثيقة حكومية

في مختلف مدن المملكة وعلى إثر الاتفاقيات التي تم توقيعها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل البريد السعودي تقديم خدماته اللوجستية والبريدية في استلام الوثائق الحكومية من عدة جهات وتسليمها إلى المواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة.

واستطاع البريد السعودي تسليم أكثر من مليونيْ وثيقة حكومية للمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للأحوال المدنية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للسجون خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخدمات على إثر الاتفاقيات التي وقعها البريد السعودي مع الجهات الحكومية منذ سنوات، في حين تنوعت الوثائق التي تم تسليمها لتشمل تجديد الجوازات والإقامات وخدمة مقيم وكذلك سجل الأسرة وشهادة الميلاد إضافة إلى تجديد رخص القيادة وتجديد رخص السير.

واستمراراً لهذه الخدمات اللوجستية وقّع البريد هذا العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والمجلس الصحي السعودي لتقديم خدماته اللوجستية في استلام وتوصيل الوثائق الحكومية لهذه الجهات.

وقال رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي: إننا نعتز بخدمة الجهات الحكومية، وأن نكون شركاء نجاح التحول في الحكومة الرقمية من خلال منتجاتنا وخدماتنا اللوجستية والبريدية المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

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