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مدير "تعليم صبيا": العمل مستمر.. وتفعيل البدائل مُرضٍ

بأكثر من 17 ألف مشرف ومشرفة ومعلم ومعلمة وإداري وإدارية

وجّه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي رسالة للميدان التربوي والتعليمي خاطب فيها منسوبي إدارة الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين أوضح خلالها أن مستوى الرضا عال جداً من خلال مراجعة التقارير الأولية حول مستوى التفاعل مع بوابة المستقبل للمدارس المسجلة فيها وللمدارس التي بدأت بتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على منظومة التعليم الموحد ومشاهدة قنوات "عين".

وأوضح الدكتور "خرمي" أنه تماشياً مع التدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-١٩)؛ فإنه سيستمر العمل عن بُعد، وأن العمل في إدارة تعليم صبيا أسوةً بجميع القطاعات الحكومية يسير مع التعليق دون انقطاع، ويدار عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة التي وفرتها حكومة هذه البلاد لخدمة أكثر من ١٤٨ ألف طالب وطالبة.

ووجّه "الخرمي" رسالةً لأولياء الأمور بأن يكونوا مع أبنائهم، ملمحاً بأنه يقف خلف تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عشر محافظات تشكل النطاق الجغرافي لإدارة تعليم صبيا أكثر من ١٧ ألف مشرف ومشرفة ومعلم ومعلمة وإداري وإدارية، مقدماً شكره لكل الجهود المخلصة التي تبذل بدافع حب الوطن وخدمة أجيال المستقبل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "تعليم صبيا": العمل مستمر.. وتفعيل البدائل مُرضٍ
سبق

وجّه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي رسالة للميدان التربوي والتعليمي خاطب فيها منسوبي إدارة الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين أوضح خلالها أن مستوى الرضا عال جداً من خلال مراجعة التقارير الأولية حول مستوى التفاعل مع بوابة المستقبل للمدارس المسجلة فيها وللمدارس التي بدأت بتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على منظومة التعليم الموحد ومشاهدة قنوات "عين".

وأوضح الدكتور "خرمي" أنه تماشياً مع التدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-١٩)؛ فإنه سيستمر العمل عن بُعد، وأن العمل في إدارة تعليم صبيا أسوةً بجميع القطاعات الحكومية يسير مع التعليق دون انقطاع، ويدار عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة التي وفرتها حكومة هذه البلاد لخدمة أكثر من ١٤٨ ألف طالب وطالبة.

ووجّه "الخرمي" رسالةً لأولياء الأمور بأن يكونوا مع أبنائهم، ملمحاً بأنه يقف خلف تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عشر محافظات تشكل النطاق الجغرافي لإدارة تعليم صبيا أكثر من ١٧ ألف مشرف ومشرفة ومعلم ومعلمة وإداري وإدارية، مقدماً شكره لكل الجهود المخلصة التي تبذل بدافع حب الوطن وخدمة أجيال المستقبل.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:46 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:09 PM

مدير "تعليم صبيا": العمل مستمر.. وتفعيل البدائل مُرضٍ

بأكثر من 17 ألف مشرف ومشرفة ومعلم ومعلمة وإداري وإدارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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وجّه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي رسالة للميدان التربوي والتعليمي خاطب فيها منسوبي إدارة الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين أوضح خلالها أن مستوى الرضا عال جداً من خلال مراجعة التقارير الأولية حول مستوى التفاعل مع بوابة المستقبل للمدارس المسجلة فيها وللمدارس التي بدأت بتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على منظومة التعليم الموحد ومشاهدة قنوات "عين".

وأوضح الدكتور "خرمي" أنه تماشياً مع التدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-١٩)؛ فإنه سيستمر العمل عن بُعد، وأن العمل في إدارة تعليم صبيا أسوةً بجميع القطاعات الحكومية يسير مع التعليق دون انقطاع، ويدار عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة التي وفرتها حكومة هذه البلاد لخدمة أكثر من ١٤٨ ألف طالب وطالبة.

ووجّه "الخرمي" رسالةً لأولياء الأمور بأن يكونوا مع أبنائهم، ملمحاً بأنه يقف خلف تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عشر محافظات تشكل النطاق الجغرافي لإدارة تعليم صبيا أكثر من ١٧ ألف مشرف ومشرفة ومعلم ومعلمة وإداري وإدارية، مقدماً شكره لكل الجهود المخلصة التي تبذل بدافع حب الوطن وخدمة أجيال المستقبل.

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