الطائف.. جولات ميدانية ترصد انتظام الطلاب

النفيعي: للتحقق من تنفيذ عناصر الانضباط المدرسي

كثّفت اليوم الأحد الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من خلال المشرفين والمشرفات الجولات الميدانية على قرابة 1800 مدرسة بنين وبنات في داخل محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، لتحقيق الانضباط المدرسي في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية، لأكثر من 250 ألف طالب وطالبة في كافة المراحل الدراسية، وتنفيذ خطط متابعة الأعمال التعليمية في هذا الأسبوع بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم محمد بن عامر النفيعي، ومتابعة من مساعديه للشؤون التعليمية، للبنين والبنات.

وقد تم رصد الانتظام الفعّال للطلاب في كافة المرحل الدراسية، والوقوف بشكلٍ مباشر على الحصص الدراسية ومتابعة سير الأنشطة والبرامج المنفذة في المدارس، بالإضافة إلى مرحلة سير تقييم الطلاب في المراحل المختلفة، ومن بينها متابعة سير الاختبارات العملية في المراحل الثانوية، والتي اعتمدت كافة المدارس تنفيذ جداولها الخاصة بالمواد العلمية .

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي قائلاً: إن هذه الجولات الميدانية للمشرفين والمشرفات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تأتي لرصد الواقع التعليمي، ومتابعة كافة الإجراءات المتّبعة في تحقيق تنفيذ عناصر الانضباط المدرسي في كافة المدارس والمعدّة في استمارة اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، ومن بينها رصد عدد الحضور والغياب للكادر التدريسي وللمتعلمين في كافة المراحل الدراسية، وإدخال الغياب وتثبيته على برنامج نور، وإعداد خطة وتنفيذ برامج للحد من الغياب، ومتابعة استمرار المعلمين والمعلمات بتدريس المقررات بفاعلية وفق توزيع المنهج الدراسي، بالإضافة إلى إشعار أولياء الأمور والطلبة بالإجراءات والأنظمة الخاصة بالانضباط المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة وإقرارهم على التقيّد بها، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الطلبة خلال الأسابيع المستهدفة بالتواصل المباشر، أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، والإبلاغ الفوري بالرسائل الهاتفية لأولياء الأمور بغياب أبنائهم .

لافتاً إلى أنه يتم متابعة تطبيق قواعد سلوك المواظبة على الطلاب المتغيبين بعد تفعيل الإجراءات التربوية والوقائية، وتكريم الطلاب المنتظمين في الحضور بالأساليب التحفيزية المناسبة، وأيضاً تكريم المعلمين الذين لهم دور فاعل في حضور الطلاب، وتضمين ساعة النشاط الحر في جدول اليوم الدراسي بمجموع أربع ساعات أسبوعية .

وأشار إلى أنه توثّق هذه الإجراءات للمشرفين والمشرفات ويتم رفعها من خلال الموقع الإلكتروني في نفس يوم الزيارة للمدارس .

ولفت النفيعي أن هذه الخطة تأتي متسقةً مع خطة وزارة التعليم لمتابعة الانضباط المدرسي خلال الأسبوع الحالي.