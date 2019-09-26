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"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

قالت: هذه الخطوة تهدف إلى تقليل نِسَب الإحالات الطبية الروتينية واستقبال الحالات

أعلنت صحة الرياض، عن بدء العمل في إجراء مناظير الجهاز العلوى لفحص المريء والمعدة والاثني عشر، ومنظار الجهاز الهضمي السفلي لفحص القولون في مستشفى عفيف؛ حيث جرى استقطاب نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال؛ مشيرة إلى استفادة 25 مريضًا من الخدمة الطبية لتنظير الجهاز الهضمي، و112 مريضًا من خدمات عيادة الكبد والجهاز الهضمي.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل نِسَب الإحالات الطبية الروتينية من خلال تقديم الخدمة للمرضى بالمستشفى واستقبال الإحالات الروتينية أيضًا من المستشفيات القريبة.

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"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف
سبق

أعلنت صحة الرياض، عن بدء العمل في إجراء مناظير الجهاز العلوى لفحص المريء والمعدة والاثني عشر، ومنظار الجهاز الهضمي السفلي لفحص القولون في مستشفى عفيف؛ حيث جرى استقطاب نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال؛ مشيرة إلى استفادة 25 مريضًا من الخدمة الطبية لتنظير الجهاز الهضمي، و112 مريضًا من خدمات عيادة الكبد والجهاز الهضمي.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل نِسَب الإحالات الطبية الروتينية من خلال تقديم الخدمة للمرضى بالمستشفى واستقبال الإحالات الروتينية أيضًا من المستشفيات القريبة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:26 AM

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

قالت: هذه الخطوة تهدف إلى تقليل نِسَب الإحالات الطبية الروتينية واستقبال الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت صحة الرياض، عن بدء العمل في إجراء مناظير الجهاز العلوى لفحص المريء والمعدة والاثني عشر، ومنظار الجهاز الهضمي السفلي لفحص القولون في مستشفى عفيف؛ حيث جرى استقطاب نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال؛ مشيرة إلى استفادة 25 مريضًا من الخدمة الطبية لتنظير الجهاز الهضمي، و112 مريضًا من خدمات عيادة الكبد والجهاز الهضمي.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل نِسَب الإحالات الطبية الروتينية من خلال تقديم الخدمة للمرضى بالمستشفى واستقبال الإحالات الروتينية أيضًا من المستشفيات القريبة.

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