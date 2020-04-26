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تعزيزاً للبنية التحتية.. "إعمار اليمن" يدشن مشروعاً لدعم النظام الصحي بحضرموت

وضع حجر أساس لدعم التعلم وتوزيع 5 سيارات إسعاف.. رفع كفاءة الخدمات

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروعاً لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت، وقدم خمس سيارات إسعاف، لمستشفيات مديريات "حجر والمكلا والعبر وثمود وسيئون".

ووضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم تسعة فصول في مدينة سيئون، دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.

حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، وقائد القوات المشتركة في حضرموت، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام محمد السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء، عبد الهادي التميمي.

كما حضر التدشين مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء، عبد الله بن نصر، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء، د. محمد فلهموم، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء، د. هاني العمودي، ومدير عام مديرية سيئون، محمد عوض العامري، ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد، ومدير عام مديرية ثمود، الدكتور نائف ناصر المنهالي، ومدير مكتب التربية والتعليم مديرية سيئون، خالد بلفاس، ومدير عام مديرية العبر، سالم بن ملهي.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، خلال التدشين: "إن هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعاً بين الساحل والوادي، وعقب شهر رمضان سيتم تدشين بقية المشاريع، والتي ستساهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في كل المجالات، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتقديره لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت في هذه الظروف الصعبة.

فيما أوضح مدير مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي المهرة وحضرموت، المهندس صادق باشراحيل، أن سيارات الإسعاف سيتم توزيعها على مديريات العبر والسوم وثمود بوادي وصحراء حضرموت وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.

وجاءت هذه المشاريع عقب الزيارات الميدانية لمختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى المحافظة، واللقاءات المتعددة مع السلطة المحلية ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، والذي تم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات اليمنية، دعماً للقطاعات الحيوية والأساسية، وهي: الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية، كما يعمل البرنامج في مجال النظافة والإصحاح البيئي.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم النظام الصحي محافظة حضرموت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعزيزاً للبنية التحتية.. "إعمار اليمن" يدشن مشروعاً لدعم النظام الصحي بحضرموت
سبق

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروعاً لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت، وقدم خمس سيارات إسعاف، لمستشفيات مديريات "حجر والمكلا والعبر وثمود وسيئون".

ووضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم تسعة فصول في مدينة سيئون، دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.

حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، وقائد القوات المشتركة في حضرموت، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام محمد السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء، عبد الهادي التميمي.

كما حضر التدشين مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء، عبد الله بن نصر، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء، د. محمد فلهموم، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء، د. هاني العمودي، ومدير عام مديرية سيئون، محمد عوض العامري، ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد، ومدير عام مديرية ثمود، الدكتور نائف ناصر المنهالي، ومدير مكتب التربية والتعليم مديرية سيئون، خالد بلفاس، ومدير عام مديرية العبر، سالم بن ملهي.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، خلال التدشين: "إن هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعاً بين الساحل والوادي، وعقب شهر رمضان سيتم تدشين بقية المشاريع، والتي ستساهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في كل المجالات، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتقديره لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت في هذه الظروف الصعبة.

فيما أوضح مدير مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي المهرة وحضرموت، المهندس صادق باشراحيل، أن سيارات الإسعاف سيتم توزيعها على مديريات العبر والسوم وثمود بوادي وصحراء حضرموت وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.

وجاءت هذه المشاريع عقب الزيارات الميدانية لمختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى المحافظة، واللقاءات المتعددة مع السلطة المحلية ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، والذي تم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات اليمنية، دعماً للقطاعات الحيوية والأساسية، وهي: الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية، كما يعمل البرنامج في مجال النظافة والإصحاح البيئي.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
07:02 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:44 PM

تعزيزاً للبنية التحتية.. "إعمار اليمن" يدشن مشروعاً لدعم النظام الصحي بحضرموت

وضع حجر أساس لدعم التعلم وتوزيع 5 سيارات إسعاف.. رفع كفاءة الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروعاً لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت، وقدم خمس سيارات إسعاف، لمستشفيات مديريات "حجر والمكلا والعبر وثمود وسيئون".

ووضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم تسعة فصول في مدينة سيئون، دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.

حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، وقائد القوات المشتركة في حضرموت، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام محمد السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء، عبد الهادي التميمي.

كما حضر التدشين مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء، عبد الله بن نصر، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء، د. محمد فلهموم، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء، د. هاني العمودي، ومدير عام مديرية سيئون، محمد عوض العامري، ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد، ومدير عام مديرية ثمود، الدكتور نائف ناصر المنهالي، ومدير مكتب التربية والتعليم مديرية سيئون، خالد بلفاس، ومدير عام مديرية العبر، سالم بن ملهي.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، خلال التدشين: "إن هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعاً بين الساحل والوادي، وعقب شهر رمضان سيتم تدشين بقية المشاريع، والتي ستساهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في كل المجالات، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتقديره لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت في هذه الظروف الصعبة.

فيما أوضح مدير مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي المهرة وحضرموت، المهندس صادق باشراحيل، أن سيارات الإسعاف سيتم توزيعها على مديريات العبر والسوم وثمود بوادي وصحراء حضرموت وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.

وجاءت هذه المشاريع عقب الزيارات الميدانية لمختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى المحافظة، واللقاءات المتعددة مع السلطة المحلية ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، والذي تم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات اليمنية، دعماً للقطاعات الحيوية والأساسية، وهي: الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية، كما يعمل البرنامج في مجال النظافة والإصحاح البيئي.

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