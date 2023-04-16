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جامعة المجمعة تتيح 800 مليون مادة علمية إلكترونية

عبر مبادرة "وقتك في بيتك"

أطلقت عمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة، مبادرة "وقتك في بيتك"، باستخدام بوابة البحث الموحد (MuFind).

وتساهم المبادرة في دعم وتشجيع كل العمليات البحثية والعلمية، وتتيح للباحثين والمهتمين، الاطلاع على أكثر من ٨٠٠ مليون مادة علمية إلكترونية.

وتساعد المبادرة على تعزيز الوعي المعلوماتي والإثراء المعرفي، وتوفير مصادر المعرفة لجميع الباحثين للوصول لمصادر المعلومات من خلال تصفح مواد علمية إلكترونية موزعة بين كتب إلكترونية، ومقالات علمية، وكتب سمعية، ورسائل جامعية وغيرها، والتي بدورها تتيح للمستفيدين من مكتبات الجامعة والباحثين من المجتمع المحلي، الحصول على نسخ إلكترونية - عن بعد - من خلال تواجدهم في منازلهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي، أو الأجهزة الذكية للاستفادة منها والاطلاع عليها.

وتعتبر بوابة البحث الموحد، الأولى من نوعها بين الجامعات السعودية التي تتيح للمستفيد الربط بين فهرس مكتبات الجامعة ومصادر المعلومات الرقمية في بوابة بحث واحدة، دون الحاجة للتنقل بين مصادر المعلومات المختلفة.

وتتميز أيضًا بالعديد من الخصائص والمميزات، وهي: "إمكانية الوصول للفهرس الاجتماعي المتاح على الإنترنت، ومشاركة المستخدم في صناعة وإثراء المحتوى المعرفي، ودعم جميع أنواع البحث في مصادر المعلومات، ودعم الباحث بأدوات البحث الذكية".

وبلغ الدخول على البوابة حتى الآن 20351 متصفحًا. ويمكن الدخول للبوابة عن طريق الرابط التالي: "‏Mufind.mu.edu.sa".

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جامعة المجمعة تتيح 800 مليون مادة علمية إلكترونية
سبق

أطلقت عمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة، مبادرة "وقتك في بيتك"، باستخدام بوابة البحث الموحد (MuFind).

وتساهم المبادرة في دعم وتشجيع كل العمليات البحثية والعلمية، وتتيح للباحثين والمهتمين، الاطلاع على أكثر من ٨٠٠ مليون مادة علمية إلكترونية.

وتساعد المبادرة على تعزيز الوعي المعلوماتي والإثراء المعرفي، وتوفير مصادر المعرفة لجميع الباحثين للوصول لمصادر المعلومات من خلال تصفح مواد علمية إلكترونية موزعة بين كتب إلكترونية، ومقالات علمية، وكتب سمعية، ورسائل جامعية وغيرها، والتي بدورها تتيح للمستفيدين من مكتبات الجامعة والباحثين من المجتمع المحلي، الحصول على نسخ إلكترونية - عن بعد - من خلال تواجدهم في منازلهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي، أو الأجهزة الذكية للاستفادة منها والاطلاع عليها.

وتعتبر بوابة البحث الموحد، الأولى من نوعها بين الجامعات السعودية التي تتيح للمستفيد الربط بين فهرس مكتبات الجامعة ومصادر المعلومات الرقمية في بوابة بحث واحدة، دون الحاجة للتنقل بين مصادر المعلومات المختلفة.

وتتميز أيضًا بالعديد من الخصائص والمميزات، وهي: "إمكانية الوصول للفهرس الاجتماعي المتاح على الإنترنت، ومشاركة المستخدم في صناعة وإثراء المحتوى المعرفي، ودعم جميع أنواع البحث في مصادر المعلومات، ودعم الباحث بأدوات البحث الذكية".

وبلغ الدخول على البوابة حتى الآن 20351 متصفحًا. ويمكن الدخول للبوابة عن طريق الرابط التالي: "‏Mufind.mu.edu.sa".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:16 PM

جامعة المجمعة تتيح 800 مليون مادة علمية إلكترونية

عبر مبادرة "وقتك في بيتك"

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فلاح الجوفان - المجمعة
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أطلقت عمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة، مبادرة "وقتك في بيتك"، باستخدام بوابة البحث الموحد (MuFind).

وتساهم المبادرة في دعم وتشجيع كل العمليات البحثية والعلمية، وتتيح للباحثين والمهتمين، الاطلاع على أكثر من ٨٠٠ مليون مادة علمية إلكترونية.

وتساعد المبادرة على تعزيز الوعي المعلوماتي والإثراء المعرفي، وتوفير مصادر المعرفة لجميع الباحثين للوصول لمصادر المعلومات من خلال تصفح مواد علمية إلكترونية موزعة بين كتب إلكترونية، ومقالات علمية، وكتب سمعية، ورسائل جامعية وغيرها، والتي بدورها تتيح للمستفيدين من مكتبات الجامعة والباحثين من المجتمع المحلي، الحصول على نسخ إلكترونية - عن بعد - من خلال تواجدهم في منازلهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي، أو الأجهزة الذكية للاستفادة منها والاطلاع عليها.

وتعتبر بوابة البحث الموحد، الأولى من نوعها بين الجامعات السعودية التي تتيح للمستفيد الربط بين فهرس مكتبات الجامعة ومصادر المعلومات الرقمية في بوابة بحث واحدة، دون الحاجة للتنقل بين مصادر المعلومات المختلفة.

وتتميز أيضًا بالعديد من الخصائص والمميزات، وهي: "إمكانية الوصول للفهرس الاجتماعي المتاح على الإنترنت، ومشاركة المستخدم في صناعة وإثراء المحتوى المعرفي، ودعم جميع أنواع البحث في مصادر المعلومات، ودعم الباحث بأدوات البحث الذكية".

وبلغ الدخول على البوابة حتى الآن 20351 متصفحًا. ويمكن الدخول للبوابة عن طريق الرابط التالي: "‏Mufind.mu.edu.sa".

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