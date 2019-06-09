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مفتي عام المملكة يباشر عمله بالطائف

سيلقي الدروس والمحاضرات ويستقبل المراجعين

باشر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.

وسيلقي وأصحاب الفضيلة الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها، كما يلقي بعض أصحاب الفضيلة دروسًا أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويستقبل هو وأعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو بالاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888.

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مفتي عام المملكة يباشر عمله بالطائف
سبق

باشر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.

وسيلقي وأصحاب الفضيلة الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها، كما يلقي بعض أصحاب الفضيلة دروسًا أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويستقبل هو وأعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو بالاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
12:19 PM

مفتي عام المملكة يباشر عمله بالطائف

سيلقي الدروس والمحاضرات ويستقبل المراجعين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
7
11,733

باشر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.

وسيلقي وأصحاب الفضيلة الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها، كما يلقي بعض أصحاب الفضيلة دروسًا أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويستقبل هو وأعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو بالاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888.

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