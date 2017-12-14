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حريق بسجن الملز ينتهي بوفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7

"السجون": تمكّن المختصون وبمساندة الدفاع المدني من السيطرة عليه

أعلنت المديرية العامة للسجون وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7 بالإدارة العامة لسجن الملز بعد تعرضه لحريق.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، مشيراً إلى مباشرة الحادثة على الفور وإخلاء النزلاء وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وتمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث أسفرت الواقعة عن وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث؛ للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

حريق سجن الملز المديرية العامة للسجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق بسجن الملز ينتهي بوفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7
سبق

أعلنت المديرية العامة للسجون وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7 بالإدارة العامة لسجن الملز بعد تعرضه لحريق.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، مشيراً إلى مباشرة الحادثة على الفور وإخلاء النزلاء وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وتمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث أسفرت الواقعة عن وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث؛ للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
03:18 PM

حريق بسجن الملز ينتهي بوفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7

"السجون": تمكّن المختصون وبمساندة الدفاع المدني من السيطرة عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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72,206

أعلنت المديرية العامة للسجون وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7 بالإدارة العامة لسجن الملز بعد تعرضه لحريق.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، مشيراً إلى مباشرة الحادثة على الفور وإخلاء النزلاء وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وتمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث أسفرت الواقعة عن وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث؛ للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

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