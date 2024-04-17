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في حصيلة يومية.. روسيا: 41 وفاة و4070 إصابة مؤكدة بكورونا

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 273 والإصابات 32008

سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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في حصيلة يومية.. روسيا: 41 وفاة و4070 إصابة مؤكدة بكورونا
سبق

سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:19 PM

في حصيلة يومية.. روسيا: 41 وفاة و4070 إصابة مؤكدة بكورونا

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 273 والإصابات 32008

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.

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