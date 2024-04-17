في حصيلة يومية.. روسيا: 41 وفاة و4070 إصابة مؤكدة بكورونا

سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.
وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.
سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.
وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.روسيا فيروس كورونا الجديد
سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.
وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.
سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.
وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.