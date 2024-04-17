وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.

سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.

في حصيلة يومية.. روسيا: 41 وفاة و4070 إصابة مؤكدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-17 سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد. وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 02:19 PM

في حصيلة يومية.. روسيا: 41 وفاة و4070 إصابة مؤكدة بكورونا إجمالي الوفيات ارتفع إلى 273 والإصابات 32008





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سجّلت روسيا 41 حالة وفاة، إضافة إلى 4070 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.