النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

"سبق" تكشف تفاصيل جريمة القتل التي شهدتها الجموم اليوم

مطاردة واتصال.. والقاتل يعترف بفعلته بعد القبض عليه

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل حادثة القتل التي شهدتها محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم، وراح ضحيتها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وقالت المصادر: قام شخصان يستقلان مركبة بمطاردة شخصاً آخر وتمكنا منه في قرية أبو شعيب بعد مطاردة من المحافظة.

وكانت العمليات الأمنية الموحدة قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بتوقف سيارة في القرية في وضع مريب.

وعند مباشرة الموقع اتضح وُجود شخص متوفى داخلها في الثلاثينات من عمره، وعليه أثر طلقة نارية جهة عينه اخترقت وجهه، قبل نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وفتحت شرطة محافظة الجموم ملف تحقيق بالحادثة من حينها، في حين ورد للعمليات الأمنية بعد ساعة من مباشرة الحادثة؛ اتصال هاتفي من شخص يدعي أنه كان مرافق للقاتل ليبلغ عن القاتل الذي اعترف بفعلته بعد إلقاء القبض عليه، وتبين أنه في الأربعينات من عمره.

وأشارت المصادر إلى أن الأسباب الأولية للجريمة خلاف بين الجانبين، فيما تواصل الشرطة استكمال إجراءات التحقيق وإحالة ملف الحادثة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" تكشف تفاصيل جريمة القتل التي شهدتها الجموم اليوم
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل حادثة القتل التي شهدتها محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم، وراح ضحيتها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وقالت المصادر: قام شخصان يستقلان مركبة بمطاردة شخصاً آخر وتمكنا منه في قرية أبو شعيب بعد مطاردة من المحافظة.

وكانت العمليات الأمنية الموحدة قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بتوقف سيارة في القرية في وضع مريب.

وعند مباشرة الموقع اتضح وُجود شخص متوفى داخلها في الثلاثينات من عمره، وعليه أثر طلقة نارية جهة عينه اخترقت وجهه، قبل نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وفتحت شرطة محافظة الجموم ملف تحقيق بالحادثة من حينها، في حين ورد للعمليات الأمنية بعد ساعة من مباشرة الحادثة؛ اتصال هاتفي من شخص يدعي أنه كان مرافق للقاتل ليبلغ عن القاتل الذي اعترف بفعلته بعد إلقاء القبض عليه، وتبين أنه في الأربعينات من عمره.

وأشارت المصادر إلى أن الأسباب الأولية للجريمة خلاف بين الجانبين، فيما تواصل الشرطة استكمال إجراءات التحقيق وإحالة ملف الحادثة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:31 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:26 PM

"سبق" تكشف تفاصيل جريمة القتل التي شهدتها الجموم اليوم

مطاردة واتصال.. والقاتل يعترف بفعلته بعد القبض عليه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
20,754

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل حادثة القتل التي شهدتها محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم، وراح ضحيتها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وقالت المصادر: قام شخصان يستقلان مركبة بمطاردة شخصاً آخر وتمكنا منه في قرية أبو شعيب بعد مطاردة من المحافظة.

وكانت العمليات الأمنية الموحدة قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بتوقف سيارة في القرية في وضع مريب.

وعند مباشرة الموقع اتضح وُجود شخص متوفى داخلها في الثلاثينات من عمره، وعليه أثر طلقة نارية جهة عينه اخترقت وجهه، قبل نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وفتحت شرطة محافظة الجموم ملف تحقيق بالحادثة من حينها، في حين ورد للعمليات الأمنية بعد ساعة من مباشرة الحادثة؛ اتصال هاتفي من شخص يدعي أنه كان مرافق للقاتل ليبلغ عن القاتل الذي اعترف بفعلته بعد إلقاء القبض عليه، وتبين أنه في الأربعينات من عمره.

وأشارت المصادر إلى أن الأسباب الأولية للجريمة خلاف بين الجانبين، فيما تواصل الشرطة استكمال إجراءات التحقيق وإحالة ملف الحادثة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,031

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة