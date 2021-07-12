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ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يضرب تشيلسي بثلاثية

كسب شيفيلد يونايتد ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف المباراة دافيد ماكجولدريك "ثنائية" وأوليفر ماكبيرن في الدقائق 18 و33 و77.

بهذه النتيجة رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة يوروبا ليج، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة ليصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع 59 نقطة ومانشستر يونايتد الخامس 58 نقطة.

الدوري الإنجليزي تشيلسي شيفيلد يونايتد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يضرب تشيلسي بثلاثية
سبق

كسب شيفيلد يونايتد ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف المباراة دافيد ماكجولدريك "ثنائية" وأوليفر ماكبيرن في الدقائق 18 و33 و77.

بهذه النتيجة رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة يوروبا ليج، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة ليصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع 59 نقطة ومانشستر يونايتد الخامس 58 نقطة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:06 PM

ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يضرب تشيلسي بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب شيفيلد يونايتد ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف المباراة دافيد ماكجولدريك "ثنائية" وأوليفر ماكبيرن في الدقائق 18 و33 و77.

بهذه النتيجة رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة يوروبا ليج، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة ليصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع 59 نقطة ومانشستر يونايتد الخامس 58 نقطة.

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