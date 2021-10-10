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عمره 13 سنة.. أصغر طفل عراقي يحصل على لقاح كورونا

أعلنت دائرة صحة الكرخ في محافظة بغداد العراقية، السبت، عن تلقي أصغر عراقي للقاح المضاد لفيروس كورونا؛ طبقًا لـ"السومرية".

وقالت "صحة الكرخ" في بيان: إن "صبيًّا بعمر 13 عامًا تلقى لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، ليكون أصغر عراقي تلقى اللقاح"، وأشارت إلى أن الهدف من تطعيمه، هو "إثبات مأمونية اللقاح لمن يتلقاه".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تلقي 12242 شخصًا للقاح كورونا في آخر 24 ساعة.

وأحصت الوزارة 1227 حالة إصابة جديدة، و3313 حالة تعافٍ، و28 وفاة بالفيروس.

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عمره 13 سنة.. أصغر طفل عراقي يحصل على لقاح كورونا
سبق

أعلنت دائرة صحة الكرخ في محافظة بغداد العراقية، السبت، عن تلقي أصغر عراقي للقاح المضاد لفيروس كورونا؛ طبقًا لـ"السومرية".

وقالت "صحة الكرخ" في بيان: إن "صبيًّا بعمر 13 عامًا تلقى لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، ليكون أصغر عراقي تلقى اللقاح"، وأشارت إلى أن الهدف من تطعيمه، هو "إثبات مأمونية اللقاح لمن يتلقاه".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تلقي 12242 شخصًا للقاح كورونا في آخر 24 ساعة.

وأحصت الوزارة 1227 حالة إصابة جديدة، و3313 حالة تعافٍ، و28 وفاة بالفيروس.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
08:31 AM

عمره 13 سنة.. أصغر طفل عراقي يحصل على لقاح كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دائرة صحة الكرخ في محافظة بغداد العراقية، السبت، عن تلقي أصغر عراقي للقاح المضاد لفيروس كورونا؛ طبقًا لـ"السومرية".

وقالت "صحة الكرخ" في بيان: إن "صبيًّا بعمر 13 عامًا تلقى لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، ليكون أصغر عراقي تلقى اللقاح"، وأشارت إلى أن الهدف من تطعيمه، هو "إثبات مأمونية اللقاح لمن يتلقاه".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تلقي 12242 شخصًا للقاح كورونا في آخر 24 ساعة.

وأحصت الوزارة 1227 حالة إصابة جديدة، و3313 حالة تعافٍ، و28 وفاة بالفيروس.

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