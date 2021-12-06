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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11021 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال لـ 236 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيس اليوم، منخفضًا 121.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11021.07 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 236 مليون سهم، تقاسمتها 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، ووفرة، والعبداللطيف، وعذيب للاتصالات، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتصالات السعودية، وعناية، وأمانة للتأمين، وباتك، وبتروكيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و5.34%.
وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والاتصالات السعودية، وسابك، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 388.77 نقطة ليقفل عند مستوى 23187.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1321 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11021 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيس اليوم، منخفضًا 121.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11021.07 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 236 مليون سهم، تقاسمتها 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، ووفرة، والعبداللطيف، وعذيب للاتصالات، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتصالات السعودية، وعناية، وأمانة للتأمين، وباتك، وبتروكيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و5.34%.
وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والاتصالات السعودية، وسابك، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 388.77 نقطة ليقفل عند مستوى 23187.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1321 صفقة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
04:02 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11021 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال لـ 236 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيس اليوم، منخفضًا 121.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11021.07 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 236 مليون سهم، تقاسمتها 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، ووفرة، والعبداللطيف، وعذيب للاتصالات، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتصالات السعودية، وعناية، وأمانة للتأمين، وباتك، وبتروكيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و5.34%.
وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والاتصالات السعودية، وسابك، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 388.77 نقطة ليقفل عند مستوى 23187.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1321 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,351

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