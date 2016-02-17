الإمارات تستعد لإصدار تراخيص لـ"منصات العملات الرقمية"

هيئة الأوراق المالية تستعد لتعديل التشريعات والأنظمة المناسبة

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة، لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي الخدمات الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ في محاولة لجذب أكبر شركات العملات الرقمية في العالم؛ وفقًا لمسؤول حكومي.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول إماراتي، أن هيئة الأوراق المالية والسلع باتت في المراحل الأخيرة من تعديل التشريعات والأنظمة التي تخص هذا النوع من الأسواق.

ويُتوقع أن تكون منصة "بايننس" أكبر منصات العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، أول شركة تحصل على التراخيص اللازمة؛ وهو ما يضع الإمارات ضمن الدول المنافسة لجذب المزيد من المنصات الرقمية، إلى جانب سنغافورة وهونغ كونغ التي تنشئ بيئات متكاملة لتداول العملات الرقمية.

ووفقًا للتقرير؛ يُتوقع أن تبني الإمارات نظامًا بيئيًّا لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرّعين على مستوى العالم؛ نظرًا لارتفاع استهلاكها للكهرباء.

وتشير البيانات إلى أن نشاط العملات الرقمية أو المشفرة في منطقة الشرق الأوسط، صغير نسبيًّا على المستوى العالمي؛ لكنه نما بنحو 1500% خلال 2021 مقارنة بعام 2020.