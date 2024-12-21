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الفلكي هندي لـ"سبق": النظر للكسوف الشمسي المقبل بدون حماية خطيرٌ على النظر

طالب "الصحة" و"الإعلام" بتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية للظاهرة

طالب الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو رابطة التلسكوبات السعودية وفريق سديم الفلكي، الجهات المعنية، مثل وزارتَيْ "الصحة والإعلام"، بتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية عبر الوسائل المتاحة كافة حول خطر النظر للكسوف الشمسي المقبل بدون وسائل حماية؛ وذلك لتجنب الأخطار المترتبة من النظر للشمس فترات طويلة، وعدم استخدام الوسائل غير المناسبة التي قد تزيد من الأخطار الصحية على العين.

وأشار إلى أن أفضل الوسائل هي استخدام النظارات الخاصة بالكسوف. وبالنسبة للمنظار أو الكاميرات يجب استخدام الفلاتر والمرشحات الخاصة للشمس، أو استخدام طريقة إسقاط صورة الشمس على لوح.

وتشهد المملكة العربية السعودية صباح الخميس المقبل كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة.

وقال الفلكي "هندي": "كون الحدث استثنائيًّا ولافتا للأنظار سيجعل كثيرًا من الناس تشهد الكسوف وترصده، إما بالعين أو بوسائل الرصد المختلفة. وتحمل الشمس أشعة مختلفة ضارة على العين، وتزيد الخطورة عند استخدام عدسات تزيد من تركيز تلك الأشعة الضارة والحارقة".

وأضاف: "خلاف المشاع أنه أثناء الكسوف تتكون أشعة خاصة مضرة، فالأشعة الضارة من الشمس دائمًا موجودة، ولكن غالب الناس بسبب سطوع الشمس، ولا يوجد ما يلفت نظرهم لها، لا ينظرون أو يحدقون بها. أما أثناء الكسوف فيكون هناك سبب لنظرهم للشمس والتعرُّض لأخطارها".

كسوف شمسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفلكي هندي لـ"سبق": النظر للكسوف الشمسي المقبل بدون حماية خطيرٌ على النظر
سبق

طالب الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو رابطة التلسكوبات السعودية وفريق سديم الفلكي، الجهات المعنية، مثل وزارتَيْ "الصحة والإعلام"، بتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية عبر الوسائل المتاحة كافة حول خطر النظر للكسوف الشمسي المقبل بدون وسائل حماية؛ وذلك لتجنب الأخطار المترتبة من النظر للشمس فترات طويلة، وعدم استخدام الوسائل غير المناسبة التي قد تزيد من الأخطار الصحية على العين.

وأشار إلى أن أفضل الوسائل هي استخدام النظارات الخاصة بالكسوف. وبالنسبة للمنظار أو الكاميرات يجب استخدام الفلاتر والمرشحات الخاصة للشمس، أو استخدام طريقة إسقاط صورة الشمس على لوح.

وتشهد المملكة العربية السعودية صباح الخميس المقبل كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة.

وقال الفلكي "هندي": "كون الحدث استثنائيًّا ولافتا للأنظار سيجعل كثيرًا من الناس تشهد الكسوف وترصده، إما بالعين أو بوسائل الرصد المختلفة. وتحمل الشمس أشعة مختلفة ضارة على العين، وتزيد الخطورة عند استخدام عدسات تزيد من تركيز تلك الأشعة الضارة والحارقة".

وأضاف: "خلاف المشاع أنه أثناء الكسوف تتكون أشعة خاصة مضرة، فالأشعة الضارة من الشمس دائمًا موجودة، ولكن غالب الناس بسبب سطوع الشمس، ولا يوجد ما يلفت نظرهم لها، لا ينظرون أو يحدقون بها. أما أثناء الكسوف فيكون هناك سبب لنظرهم للشمس والتعرُّض لأخطارها".

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
08:29 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
08:56 PM

الفلكي هندي لـ"سبق": النظر للكسوف الشمسي المقبل بدون حماية خطيرٌ على النظر

طالب "الصحة" و"الإعلام" بتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية للظاهرة

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فهد العتيبي - الطائف
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طالب الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو رابطة التلسكوبات السعودية وفريق سديم الفلكي، الجهات المعنية، مثل وزارتَيْ "الصحة والإعلام"، بتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية عبر الوسائل المتاحة كافة حول خطر النظر للكسوف الشمسي المقبل بدون وسائل حماية؛ وذلك لتجنب الأخطار المترتبة من النظر للشمس فترات طويلة، وعدم استخدام الوسائل غير المناسبة التي قد تزيد من الأخطار الصحية على العين.

وأشار إلى أن أفضل الوسائل هي استخدام النظارات الخاصة بالكسوف. وبالنسبة للمنظار أو الكاميرات يجب استخدام الفلاتر والمرشحات الخاصة للشمس، أو استخدام طريقة إسقاط صورة الشمس على لوح.

وتشهد المملكة العربية السعودية صباح الخميس المقبل كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة.

وقال الفلكي "هندي": "كون الحدث استثنائيًّا ولافتا للأنظار سيجعل كثيرًا من الناس تشهد الكسوف وترصده، إما بالعين أو بوسائل الرصد المختلفة. وتحمل الشمس أشعة مختلفة ضارة على العين، وتزيد الخطورة عند استخدام عدسات تزيد من تركيز تلك الأشعة الضارة والحارقة".

وأضاف: "خلاف المشاع أنه أثناء الكسوف تتكون أشعة خاصة مضرة، فالأشعة الضارة من الشمس دائمًا موجودة، ولكن غالب الناس بسبب سطوع الشمس، ولا يوجد ما يلفت نظرهم لها، لا ينظرون أو يحدقون بها. أما أثناء الكسوف فيكون هناك سبب لنظرهم للشمس والتعرُّض لأخطارها".

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