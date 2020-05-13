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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

كوريا الجنوبية.. "كورونا" يخترق صفوف قيادة "العمليات السيبرانية"

أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، برصد 3 إصابات جديدة بين صفوفها بفيروس كورونا، بعد التواصل مع زميل لهم أصيب بالعدوى؛ جراء زيارته لنوادٍ ليلية في حي إيتوان بسيئول.

وجاءت الحالات الجديدة في قيادة "العمليات السيبرانية" بسيئول ما يرفع عدد الإصابات المتعلقة بعدوى إيتوان بين صفوف القوات المسلحة إلى 11 إصابة. وقد بدأت الإصابات في "العمليات السيبرانية" بإصابة رقيب أول زار نوادي ليلية في إيتوان في مطلع الشهر الجاري، ونقل العدوى لثمانية من زملائه حتى الآن.

وخضعت حالات الإصابة الثلاث الجديدة لحجر صحي في منشأة عسكرية بعد تأكد تواصلها مع العريف المصاب.

وأبلغت القوات المسلحة عن حالتي إصابة مرتبطتين بعدوى إيتوان الجماعية في يونغين جنوب سيئول، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة إلى 50 حتى اليوم الأربعاء.

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كوريا الجنوبية.. "كورونا" يخترق صفوف قيادة "العمليات السيبرانية"
سبق

أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، برصد 3 إصابات جديدة بين صفوفها بفيروس كورونا، بعد التواصل مع زميل لهم أصيب بالعدوى؛ جراء زيارته لنوادٍ ليلية في حي إيتوان بسيئول.

وجاءت الحالات الجديدة في قيادة "العمليات السيبرانية" بسيئول ما يرفع عدد الإصابات المتعلقة بعدوى إيتوان بين صفوف القوات المسلحة إلى 11 إصابة. وقد بدأت الإصابات في "العمليات السيبرانية" بإصابة رقيب أول زار نوادي ليلية في إيتوان في مطلع الشهر الجاري، ونقل العدوى لثمانية من زملائه حتى الآن.

وخضعت حالات الإصابة الثلاث الجديدة لحجر صحي في منشأة عسكرية بعد تأكد تواصلها مع العريف المصاب.

وأبلغت القوات المسلحة عن حالتي إصابة مرتبطتين بعدوى إيتوان الجماعية في يونغين جنوب سيئول، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة إلى 50 حتى اليوم الأربعاء.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:41 PM

كوريا الجنوبية.. "كورونا" يخترق صفوف قيادة "العمليات السيبرانية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، برصد 3 إصابات جديدة بين صفوفها بفيروس كورونا، بعد التواصل مع زميل لهم أصيب بالعدوى؛ جراء زيارته لنوادٍ ليلية في حي إيتوان بسيئول.

وجاءت الحالات الجديدة في قيادة "العمليات السيبرانية" بسيئول ما يرفع عدد الإصابات المتعلقة بعدوى إيتوان بين صفوف القوات المسلحة إلى 11 إصابة. وقد بدأت الإصابات في "العمليات السيبرانية" بإصابة رقيب أول زار نوادي ليلية في إيتوان في مطلع الشهر الجاري، ونقل العدوى لثمانية من زملائه حتى الآن.

وخضعت حالات الإصابة الثلاث الجديدة لحجر صحي في منشأة عسكرية بعد تأكد تواصلها مع العريف المصاب.

وأبلغت القوات المسلحة عن حالتي إصابة مرتبطتين بعدوى إيتوان الجماعية في يونغين جنوب سيئول، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة إلى 50 حتى اليوم الأربعاء.

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