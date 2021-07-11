النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

تصرف بطولي بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في المواقف

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المواطن محمد العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ مبنى سكني من الحريق بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.
وقال: "إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعد من المواقف البطولية والشجاعة التي أنقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسؤول من المواطن".
من جانبه، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال حضوره التكريم، أن هذا التكريم لأحد منسوبي الأمانة نظير ما قام به؛ تكريماً لجميع منسوبي أمانة المنطقة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق
سبق

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المواطن محمد العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ مبنى سكني من الحريق بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.
وقال: "إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعد من المواقف البطولية والشجاعة التي أنقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسؤول من المواطن".
من جانبه، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال حضوره التكريم، أن هذا التكريم لأحد منسوبي الأمانة نظير ما قام به؛ تكريماً لجميع منسوبي أمانة المنطقة .

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
02:14 PM

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

تصرف بطولي بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في المواقف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
446

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المواطن محمد العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ مبنى سكني من الحريق بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.
وقال: "إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعد من المواقف البطولية والشجاعة التي أنقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسؤول من المواطن".
من جانبه، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال حضوره التكريم، أن هذا التكريم لأحد منسوبي الأمانة نظير ما قام به؛ تكريماً لجميع منسوبي أمانة المنطقة .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,755
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,757

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة