النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع ١١ عنصرًا حوثيًّا بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء

استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات لمليشيات بمنطقة نجد العتق

قُتِل ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، الليلة الماضية، بنيران الجيش اليمني، في معارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن "أبطال الجيش الوطني كسروا هجومًا لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، وأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 حوثيًّا وجرح آخرين.

ووفقًا للمصدر العسكري، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.

مليشيا الحوثي اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصرع ١١ عنصرًا حوثيًّا بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء
سبق

قُتِل ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، الليلة الماضية، بنيران الجيش اليمني، في معارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن "أبطال الجيش الوطني كسروا هجومًا لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، وأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 حوثيًّا وجرح آخرين.

ووفقًا للمصدر العسكري، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:38 PM

مصرع ١١ عنصرًا حوثيًّا بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء

استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات لمليشيات بمنطقة نجد العتق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
2
699

قُتِل ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، الليلة الماضية، بنيران الجيش اليمني، في معارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن "أبطال الجيش الوطني كسروا هجومًا لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، وأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 حوثيًّا وجرح آخرين.

ووفقًا للمصدر العسكري، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,897
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة