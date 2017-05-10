كوريا الجنوبية: الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز عتبة الثلاثين بعد 28 يومًا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ تأثرًا بعدوى جماعية وسط العاصمة سيئول.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن معدل الإصابة اليومية بكورونا عاد مرة أخرى إلى عتبة الثلاثين، بعد 28 يومًا؛ حيث تم الإبلاغ عن إصابة 32 شخصًا في يوم 12 أبريل الماضي.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة خلال يوم أمس 34 حالةً، من بينهما 26 حالةً انتقال عدوى داخليًّا، وثمان حالات وافدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و874 شخصًا.

ولم تقع أي حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، لتستقر حصيلة الوفيات الكلية عند 256.