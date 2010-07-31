النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مايكون " وصل للرياض .. والمسحة الطبية تحدد مشاركته

قبل مواجهة النصر و الهلال المنتظرة بأيام

وصل قبل قليل إلى العاصمة الرياض ، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر مايكون ، قادماً من تركيا ، بعد أن نجحت إدارة النصر بقيادة رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ، في الوصول إلى حل مرضى مع نادي غلطة سراي التركي ، وذلك بتمديد عقد اللاعب مع النصر.

وتقرر أن يجري "مايكون " اليوم المسحة الطبية مجدداً ، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل الانخراط في تدريبات الفريق إستعداداً لمواجهة الهلال " دورياً" ، في ديربي العاصمة المنتظر .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"مايكون " وصل للرياض .. والمسحة الطبية تحدد مشاركته
سبق

وصل قبل قليل إلى العاصمة الرياض ، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر مايكون ، قادماً من تركيا ، بعد أن نجحت إدارة النصر بقيادة رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ، في الوصول إلى حل مرضى مع نادي غلطة سراي التركي ، وذلك بتمديد عقد اللاعب مع النصر.

وتقرر أن يجري "مايكون " اليوم المسحة الطبية مجدداً ، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل الانخراط في تدريبات الفريق إستعداداً لمواجهة الهلال " دورياً" ، في ديربي العاصمة المنتظر .

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:14 PM

"مايكون " وصل للرياض .. والمسحة الطبية تحدد مشاركته

قبل مواجهة النصر و الهلال المنتظرة بأيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
437

وصل قبل قليل إلى العاصمة الرياض ، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر مايكون ، قادماً من تركيا ، بعد أن نجحت إدارة النصر بقيادة رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ، في الوصول إلى حل مرضى مع نادي غلطة سراي التركي ، وذلك بتمديد عقد اللاعب مع النصر.

وتقرر أن يجري "مايكون " اليوم المسحة الطبية مجدداً ، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل الانخراط في تدريبات الفريق إستعداداً لمواجهة الهلال " دورياً" ، في ديربي العاصمة المنتظر .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة