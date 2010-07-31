"مايكون " وصل للرياض .. والمسحة الطبية تحدد مشاركته

قبل مواجهة النصر و الهلال المنتظرة بأيام

وصل قبل قليل إلى العاصمة الرياض ، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر مايكون ، قادماً من تركيا ، بعد أن نجحت إدارة النصر بقيادة رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ، في الوصول إلى حل مرضى مع نادي غلطة سراي التركي ، وذلك بتمديد عقد اللاعب مع النصر.

وتقرر أن يجري "مايكون " اليوم المسحة الطبية مجدداً ، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل الانخراط في تدريبات الفريق إستعداداً لمواجهة الهلال " دورياً" ، في ديربي العاصمة المنتظر .