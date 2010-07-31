"مايكون " وصل للرياض .. والمسحة الطبية تحدد مشاركته
قبل مواجهة النصر و الهلال المنتظرة بأيام
وصل قبل قليل إلى العاصمة الرياض ، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر مايكون ، قادماً من تركيا ، بعد أن نجحت إدارة النصر بقيادة رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ، في الوصول إلى حل مرضى مع نادي غلطة سراي التركي ، وذلك بتمديد عقد اللاعب مع النصر.
وتقرر أن يجري "مايكون " اليوم المسحة الطبية مجدداً ، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل الانخراط في تدريبات الفريق إستعداداً لمواجهة الهلال " دورياً" ، في ديربي العاصمة المنتظر .
"مايكون " وصل للرياض .. والمسحة الطبية تحدد مشاركته
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-31
وصل قبل قليل إلى العاصمة الرياض ، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر مايكون ، قادماً من تركيا ، بعد أن نجحت إدارة النصر بقيادة رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ، في الوصول إلى حل مرضى مع نادي غلطة سراي التركي ، وذلك بتمديد عقد اللاعب مع النصر.
وتقرر أن يجري "مايكون " اليوم المسحة الطبية مجدداً ، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل الانخراط في تدريبات الفريق إستعداداً لمواجهة الهلال " دورياً" ، في ديربي العاصمة المنتظر .
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:14 PM
"مايكون " وصل للرياض .. والمسحة الطبية تحدد مشاركته
وصل قبل قليل إلى العاصمة الرياض ، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر مايكون ، قادماً من تركيا ، بعد أن نجحت إدارة النصر بقيادة رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ، في الوصول إلى حل مرضى مع نادي غلطة سراي التركي ، وذلك بتمديد عقد اللاعب مع النصر.
وتقرر أن يجري "مايكون " اليوم المسحة الطبية مجدداً ، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل الانخراط في تدريبات الفريق إستعداداً لمواجهة الهلال " دورياً" ، في ديربي العاصمة المنتظر .