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"عناية" لرعاية اليتيم بـ"بر" العارضة يستقبل أكثر من ٣٥ طالبًا

لاستئناف برامجه التعليمية والتربوية والتثقيفية

استقبل نادي "عناية" لرعاية الأيتام، التابع لجمعية "بر" العارضة بجازان، مساء الأحد، أكثر من ٣٥ طالبًا، لاستئناف برامجه التعليمية والتربوية والتثقيفية.

ويقدم النادي لأبنائه أنشطة تطويرية وإبداعية لتنمية مواهبهم، وأخرى ترفيهية ورياضية تساهم في تنميتهم وتطور مستوى إدراكهم وذكائهم، وتبني مهاراتهم ومواهبهم ليكونوا أفراداً نافعين في أسرهم وتنمية وطنهم.

من جانبه، رحب مدير النادي، محمد الخبراني، بالطلاب وفريق العمل، محفزاً لهم لفصل دراسي حافل بالإبداع والإنجاز.

كما قدم شكره وتقديره للجمعية، لجهودها في خدمة اليتيم ورعايته.

يذكر أن البرنامج هو أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها جمعية "البر" بالعارضة والذي ينفذ للعام الخامس.

جمعية بر العارضة

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"عناية" لرعاية اليتيم بـ"بر" العارضة يستقبل أكثر من ٣٥ طالبًا
سبق

استقبل نادي "عناية" لرعاية الأيتام، التابع لجمعية "بر" العارضة بجازان، مساء الأحد، أكثر من ٣٥ طالبًا، لاستئناف برامجه التعليمية والتربوية والتثقيفية.

ويقدم النادي لأبنائه أنشطة تطويرية وإبداعية لتنمية مواهبهم، وأخرى ترفيهية ورياضية تساهم في تنميتهم وتطور مستوى إدراكهم وذكائهم، وتبني مهاراتهم ومواهبهم ليكونوا أفراداً نافعين في أسرهم وتنمية وطنهم.

من جانبه، رحب مدير النادي، محمد الخبراني، بالطلاب وفريق العمل، محفزاً لهم لفصل دراسي حافل بالإبداع والإنجاز.

كما قدم شكره وتقديره للجمعية، لجهودها في خدمة اليتيم ورعايته.

يذكر أن البرنامج هو أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها جمعية "البر" بالعارضة والذي ينفذ للعام الخامس.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

"عناية" لرعاية اليتيم بـ"بر" العارضة يستقبل أكثر من ٣٥ طالبًا

لاستئناف برامجه التعليمية والتربوية والتثقيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل نادي "عناية" لرعاية الأيتام، التابع لجمعية "بر" العارضة بجازان، مساء الأحد، أكثر من ٣٥ طالبًا، لاستئناف برامجه التعليمية والتربوية والتثقيفية.

ويقدم النادي لأبنائه أنشطة تطويرية وإبداعية لتنمية مواهبهم، وأخرى ترفيهية ورياضية تساهم في تنميتهم وتطور مستوى إدراكهم وذكائهم، وتبني مهاراتهم ومواهبهم ليكونوا أفراداً نافعين في أسرهم وتنمية وطنهم.

من جانبه، رحب مدير النادي، محمد الخبراني، بالطلاب وفريق العمل، محفزاً لهم لفصل دراسي حافل بالإبداع والإنجاز.

كما قدم شكره وتقديره للجمعية، لجهودها في خدمة اليتيم ورعايته.

يذكر أن البرنامج هو أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها جمعية "البر" بالعارضة والذي ينفذ للعام الخامس.

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