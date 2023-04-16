إداري الاتحاد "المولد": تتويج الهلال بلقب الدوري هو الحل وإنهاء المسابقة فورًا

قال: إن الفارق النقطي بين المتصدر والنصر 6 نقاط

وصف مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد، عودة الأنشطة الرياضية في الوقت الراهن بالأمر الصعب؛ في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وطالَبَ "المولد" بتتويج الهلال متصدر الترتيب حتى الآن بلقب الموسم الحالي، مع إعلان انتهاء المسابقة رسميًّا.

وعن مطالبة جماهير النصر بتتويج فريقها باللقب، قال "المولد": "المنطق يقول: إن الهلال هو المتصدر حتى توقف المسابقة وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني وهو النصر؛ وبالتالي فإن الهلال هو الأحق بالظفر بلقب الدوري، وهذا رأيي الشخصي.

وكان الدوري قد تَوَقّف يوم 14 مارس الماضي مع ختام الجولة 22، بقرار من وزارة الرياضة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "المولد" بالمعلق الإماراتي عامر عبدالله، عبر "اليوتيوب".