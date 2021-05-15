محافظ صامطة يؤكد نجاح الخطة المرورية والمتابعة الأمنية في رمضان

اتسمت بالانسيابية رغم كثافة المركبات بشوارع وميادين المحافظة

نوّه محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بنجاح الخطة المرورية بالمحافظة والتي نفذتها شعبة مرور صامطة بالتعاون مع دوريات الشرطة منذ بداية شهر رمضان والتي اتسمت بالانسيابية التامة رغم الكثافة للمركبات التي تجوب شوارع وميادين المحافظة.

وأكد "زعلة" أن الخطة المرورية لشهر رمضان راعت كل الاحتياجات، وصُمِّمت لتتوافق مع سعة الشوارع والكثافة المرورية التي تشهدها المحافظة؛ تزامناً مع حركة التسوق، مما تطلب التوازن في الخطة والدقة في تنفيذها، فامتازت الحركة المرورية بالانسيابية التامة في كل الميادين والشوارع بدءاً من المنطقة المركزية، مروراً بالأسواق العامة، وانتهاء بالأحياء السكنية.

وأضاف أن الحركة المرورية تمحورت في المنطقة المركزية على منع الوقوف الخاطئ ومنع عرقلة حركة السير في المنطقة المركزية والطريق الرئيسية؛ حيث تواجد رجال المرور والأمن في كل الميادين بلا استثناء بعد أن تم توزيعهم على المنطقة المركزية والمراكز والأسواق التجارية والشوارع.

وأشار إلى أن محور المنطقة المركزية الذي تتجه إليه أكثر من 80% من المركبات، تتميز بانسيابية في الحركة رغم الكثافة العددية للمركبات، حيث نجح رجال المرور في تسهيل الحركة، ونجحت الإجراءات في تغييب الارتباك منذٌ بداية شهر رمضان، مما ساهم في القضاء على عرقلة السير.