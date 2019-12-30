"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم والشرقية

سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.