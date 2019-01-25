وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.