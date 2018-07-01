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وسم يتصدر "الترند" يضع "التوضحية" في الواجهة.. إلى ماذا تفتقر هذه القرية؟!

أطلقه أهالٍ وتفاعل معه أحد أعضاء المجـلس البلدي بالخـرج والمناشـدات مستمرة

أطلق عدد من أهالي قرية التوضحية (80 كم شرق الخرج)، وسماً تصدر الترند على "تويتر" دوّن خلاله المغرودون معاناتهم مع نقص العديد من الخدمات التنموية والأساسية.

وتضمّنت مطالب الأهالي ضرورة وجود مركز صحي لوقوع هجرة التوضحية على طريق دولي يرتاده يومياً العديد من المسافرين من داخل المملكة وخارجها، ولكون أقرب مستشفى يبعد عنهم 80 كم، مشيرين إلى أن التوضحية من أقدم الهجر في الخرج، ويقع بالقرب منها العديد من الهجر.

كما يطالب الأهالي بضرورة افتتاح مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر وتوفير الكثير من الخدمات التنموية والأساسية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من حرص ودعم لا محدود لتوفير كل الخدمات ووسائل العناية والرعاية للمواطن.

يُذكر أن عضو المجلس البلدي بمحافظة الخرج مبارك بن وقيان الصخابرة، قد تفاعل مع وسم #معاناة_قريه_التوضحيه وقام بزيارة لهجرة التوضحية، ووقف عن كثب على معاناة الأهالي ورصد احتياجاتهم الخدمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسم يتصدر "الترند" يضع "التوضحية" في الواجهة.. إلى ماذا تفتقر هذه القرية؟!
سبق

أطلق عدد من أهالي قرية التوضحية (80 كم شرق الخرج)، وسماً تصدر الترند على "تويتر" دوّن خلاله المغرودون معاناتهم مع نقص العديد من الخدمات التنموية والأساسية.

وتضمّنت مطالب الأهالي ضرورة وجود مركز صحي لوقوع هجرة التوضحية على طريق دولي يرتاده يومياً العديد من المسافرين من داخل المملكة وخارجها، ولكون أقرب مستشفى يبعد عنهم 80 كم، مشيرين إلى أن التوضحية من أقدم الهجر في الخرج، ويقع بالقرب منها العديد من الهجر.

كما يطالب الأهالي بضرورة افتتاح مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر وتوفير الكثير من الخدمات التنموية والأساسية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من حرص ودعم لا محدود لتوفير كل الخدمات ووسائل العناية والرعاية للمواطن.

يُذكر أن عضو المجلس البلدي بمحافظة الخرج مبارك بن وقيان الصخابرة، قد تفاعل مع وسم #معاناة_قريه_التوضحيه وقام بزيارة لهجرة التوضحية، ووقف عن كثب على معاناة الأهالي ورصد احتياجاتهم الخدمية.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:12 AM

وسم يتصدر "الترند" يضع "التوضحية" في الواجهة.. إلى ماذا تفتقر هذه القرية؟!

أطلقه أهالٍ وتفاعل معه أحد أعضاء المجـلس البلدي بالخـرج والمناشـدات مستمرة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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13,805

أطلق عدد من أهالي قرية التوضحية (80 كم شرق الخرج)، وسماً تصدر الترند على "تويتر" دوّن خلاله المغرودون معاناتهم مع نقص العديد من الخدمات التنموية والأساسية.

وتضمّنت مطالب الأهالي ضرورة وجود مركز صحي لوقوع هجرة التوضحية على طريق دولي يرتاده يومياً العديد من المسافرين من داخل المملكة وخارجها، ولكون أقرب مستشفى يبعد عنهم 80 كم، مشيرين إلى أن التوضحية من أقدم الهجر في الخرج، ويقع بالقرب منها العديد من الهجر.

كما يطالب الأهالي بضرورة افتتاح مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر وتوفير الكثير من الخدمات التنموية والأساسية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من حرص ودعم لا محدود لتوفير كل الخدمات ووسائل العناية والرعاية للمواطن.

يُذكر أن عضو المجلس البلدي بمحافظة الخرج مبارك بن وقيان الصخابرة، قد تفاعل مع وسم #معاناة_قريه_التوضحيه وقام بزيارة لهجرة التوضحية، ووقف عن كثب على معاناة الأهالي ورصد احتياجاتهم الخدمية.

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