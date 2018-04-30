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بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. "الايسيسكو" تدعو إلى الرقابة والالتزام بالمسؤولية في الإعلام

أكدت أن الانتشار الواسع لتقنيات الإعلام الجديد أدى إلى المساس بحياة الناس الشخصية

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الإعلاميين إلى ممارسة رقابة ذاتية لكيلا يتم المساس بالحياة الخاصة للآخرين كالتشهير والسب والقذف، والتحريض على العنف والكراهية والتمييز العنصري.
وأكدت المنظمة في بيان صادر اليوم من مقرها بالرباط، بمناسبة العالمي لحرية الصحافة، أن هذا اليوم يُتيح الفرصة للتذكير بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ولتقييم أوضاع المهنة في دول العالم.
موضحة أن الانتشار الواسع لتقنيات الإعلام الجديد، أدى إلى المساس بحياة الناس الشخصية وبحقوقهم الأخرى، ويؤدي استخدامها بشكل سيئ إلى المساس بحقوق الأفراد والجماعات تحت مبرر حرية الرأي والتعبير دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المضمنة في المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والإعلام التي وضعت قيودًا على حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البيان، أن الإعلام الجديد يحمل في طياته كثيرًا من المخاطر، منها انعدام الأمن والمس بالنظام العام، وانحرافات عديدة تتمثل إجمالاً فيما يطلق عليه الجرائم الإلكترونية، وأوصت بالمناسبة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء، بمواصلة جهودها الهادفة إلى تطوير الآليات المؤسساتية والتشريعية التي تمكن من مواجهة الاختراقات الناتجة عن الاستعمالات السيئة للإعلام الجديد، دون الإخلال بالتزاماتها المحلية والدولية ذات الصلة بضمان حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
ودعت كلاًّ من الفيدرالية الدولية للصحافة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى العمل بشكل أكثر تأثيرًا، لتوعية عموم الصحافيين والإعلاميين بضرورة احترام الرموز الدينية والامتناع عن ازدراء الأديان، والتوقف عن الإساءة إليها وإذكاء روح الكراهية والعنصرية، باعتبار ذلك استفزازًا لمشاعر أتباع الأديان كافة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي للإعلام ولأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليًا.

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بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. "الايسيسكو" تدعو إلى الرقابة والالتزام بالمسؤولية في الإعلام
سبق

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الإعلاميين إلى ممارسة رقابة ذاتية لكيلا يتم المساس بالحياة الخاصة للآخرين كالتشهير والسب والقذف، والتحريض على العنف والكراهية والتمييز العنصري.
وأكدت المنظمة في بيان صادر اليوم من مقرها بالرباط، بمناسبة العالمي لحرية الصحافة، أن هذا اليوم يُتيح الفرصة للتذكير بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ولتقييم أوضاع المهنة في دول العالم.
موضحة أن الانتشار الواسع لتقنيات الإعلام الجديد، أدى إلى المساس بحياة الناس الشخصية وبحقوقهم الأخرى، ويؤدي استخدامها بشكل سيئ إلى المساس بحقوق الأفراد والجماعات تحت مبرر حرية الرأي والتعبير دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المضمنة في المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والإعلام التي وضعت قيودًا على حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البيان، أن الإعلام الجديد يحمل في طياته كثيرًا من المخاطر، منها انعدام الأمن والمس بالنظام العام، وانحرافات عديدة تتمثل إجمالاً فيما يطلق عليه الجرائم الإلكترونية، وأوصت بالمناسبة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء، بمواصلة جهودها الهادفة إلى تطوير الآليات المؤسساتية والتشريعية التي تمكن من مواجهة الاختراقات الناتجة عن الاستعمالات السيئة للإعلام الجديد، دون الإخلال بالتزاماتها المحلية والدولية ذات الصلة بضمان حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
ودعت كلاًّ من الفيدرالية الدولية للصحافة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى العمل بشكل أكثر تأثيرًا، لتوعية عموم الصحافيين والإعلاميين بضرورة احترام الرموز الدينية والامتناع عن ازدراء الأديان، والتوقف عن الإساءة إليها وإذكاء روح الكراهية والعنصرية، باعتبار ذلك استفزازًا لمشاعر أتباع الأديان كافة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي للإعلام ولأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليًا.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:53 PM

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. "الايسيسكو" تدعو إلى الرقابة والالتزام بالمسؤولية في الإعلام

أكدت أن الانتشار الواسع لتقنيات الإعلام الجديد أدى إلى المساس بحياة الناس الشخصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الإعلاميين إلى ممارسة رقابة ذاتية لكيلا يتم المساس بالحياة الخاصة للآخرين كالتشهير والسب والقذف، والتحريض على العنف والكراهية والتمييز العنصري.
وأكدت المنظمة في بيان صادر اليوم من مقرها بالرباط، بمناسبة العالمي لحرية الصحافة، أن هذا اليوم يُتيح الفرصة للتذكير بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ولتقييم أوضاع المهنة في دول العالم.
موضحة أن الانتشار الواسع لتقنيات الإعلام الجديد، أدى إلى المساس بحياة الناس الشخصية وبحقوقهم الأخرى، ويؤدي استخدامها بشكل سيئ إلى المساس بحقوق الأفراد والجماعات تحت مبرر حرية الرأي والتعبير دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المضمنة في المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والإعلام التي وضعت قيودًا على حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البيان، أن الإعلام الجديد يحمل في طياته كثيرًا من المخاطر، منها انعدام الأمن والمس بالنظام العام، وانحرافات عديدة تتمثل إجمالاً فيما يطلق عليه الجرائم الإلكترونية، وأوصت بالمناسبة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء، بمواصلة جهودها الهادفة إلى تطوير الآليات المؤسساتية والتشريعية التي تمكن من مواجهة الاختراقات الناتجة عن الاستعمالات السيئة للإعلام الجديد، دون الإخلال بالتزاماتها المحلية والدولية ذات الصلة بضمان حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
ودعت كلاًّ من الفيدرالية الدولية للصحافة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى العمل بشكل أكثر تأثيرًا، لتوعية عموم الصحافيين والإعلاميين بضرورة احترام الرموز الدينية والامتناع عن ازدراء الأديان، والتوقف عن الإساءة إليها وإذكاء روح الكراهية والعنصرية، باعتبار ذلك استفزازًا لمشاعر أتباع الأديان كافة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي للإعلام ولأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليًا.

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