النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيطاليا تسجِّل 16130 إصابة بـ"كورونا" و5340 في هولندا و135 في لوكسمبورغ و510 في اليونان

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 16130 إصابة و475 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 2.369.000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 81800 حالة.

كما سجلت هولندا 5340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 907291 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12968 حالةً.

وسجلت لوكسمبورغ 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48765 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 552 حالة.

وسجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 20 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.

لوكسمبورغ إيطاليا فيروس كورونا الجديد اليونان هولندا

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيطاليا تسجِّل 16130 إصابة بـ"كورونا" و5340 في هولندا و135 في لوكسمبورغ و510 في اليونان
سبق

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 16130 إصابة و475 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 2.369.000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 81800 حالة.

كما سجلت هولندا 5340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 907291 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12968 حالةً.

وسجلت لوكسمبورغ 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48765 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 552 حالة.

وسجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 20 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:56 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
11:33 PM

إيطاليا تسجِّل 16130 إصابة بـ"كورونا" و5340 في هولندا و135 في لوكسمبورغ و510 في اليونان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
176

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 16130 إصابة و475 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 2.369.000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 81800 حالة.

كما سجلت هولندا 5340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 907291 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12968 حالةً.

وسجلت لوكسمبورغ 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48765 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 552 حالة.

وسجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 20 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,387
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,763
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,805

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة