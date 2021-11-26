وسط ترقب حذر من إيطاليا والبرتغال .. غدًا قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

تجري يوم غدٍ الجمعة قرعة الملحق الأوروبي، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر2022م وذلك في مدينة زيوريخ السويسرية.



وحسمت عشرة منتخبات أوروبية تأهلها إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، ولم يتبق سوى ثلاث بطاقات أخرى مطروحة للتنافس في القارة العجوز.



يتنافس في الملحق الأوروبي اثنا عشر منتخبًا، منها المنتخبات العشرة التي حلت وصيفة في مجموعتها في التصفيات، أما المركزان المتبقيان فيذهبان إلى أفضل منتخبين من متصدري المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، لم يحتلا المركزين الأول أو الثاني في مجموعتيهما في التصفيات المؤهلة للمونديال.



ويتم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، ويتأهل متصدرو المجموعات الثلاث إلى النسخة الثانية والعشرين من نهائيات كأس العالم.



والفرق التي ستشارك بمباريات الملحق هي: إيطاليا، البرتغال، السويد، النمسا، جمهورية التشيك، بولندا، روسيا، ويلز، تركيا، أوكرانيا، أسكتلندا، مقدونيا الشمالية.



أما المنتخبات الأوروبية المتأهلة مونديال 2022 هي : بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، سويسرا، صربيا، إسبانيا، هولندا.