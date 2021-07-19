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بالفيديو.. "سبق" تنقل مشاعر حجاج إندونيسيين بلغتهم لقيادة السعودية

أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في سبيل التسهيل على ضيوف الرحمن

رفع عدد من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية إندونيسيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على الجهود المبذولة في سبيل تيسير أمور الحج لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال وجودهم بمشعر عرفة عقب أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

ورفع عدد من ضيوف الرحمن جمهورية إندونيسيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ تقديرًا لجهودهما الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين وتذليل الصعاب لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج في ظل الظروف الراهنة، بكل يسر وسهولة.

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بالفيديو.. "سبق" تنقل مشاعر حجاج إندونيسيين بلغتهم لقيادة السعودية
سبق

رفع عدد من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية إندونيسيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على الجهود المبذولة في سبيل تيسير أمور الحج لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال وجودهم بمشعر عرفة عقب أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

ورفع عدد من ضيوف الرحمن جمهورية إندونيسيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ تقديرًا لجهودهما الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين وتذليل الصعاب لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج في ظل الظروف الراهنة، بكل يسر وسهولة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
05:04 PM

بالفيديو.. "سبق" تنقل مشاعر حجاج إندونيسيين بلغتهم لقيادة السعودية

أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في سبيل التسهيل على ضيوف الرحمن

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,361

رفع عدد من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية إندونيسيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على الجهود المبذولة في سبيل تيسير أمور الحج لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال وجودهم بمشعر عرفة عقب أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

ورفع عدد من ضيوف الرحمن جمهورية إندونيسيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ تقديرًا لجهودهما الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين وتذليل الصعاب لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج في ظل الظروف الراهنة، بكل يسر وسهولة.

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