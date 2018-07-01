الجيش اليمني يأسر 30 عنصراً حوثياً ويصد هجمات بالتحيتا والدريهمي
"التحالف" شن غارات مساندة على مواقع المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة
أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محرر في منطقة الجبيلية شرقي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وفي التفاصيل، قال مصدر ميداني يمني: "إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ومحاولات تسلل على موقع تمركزها في مديرية التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية".
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت هجوماً معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا وتمركزت في عدد من المواقع، كما أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا الانقلابية على مواقع لها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في عمليات تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي، حيث تركزت الغارات على مواقع وتحركات المليشيا مخلفة خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها القتالي، وفق المصادر.
الجيش اليمني يأسر 30 عنصراً حوثياً ويصد هجمات بالتحيتا والدريهمي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-07-01
أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محرر في منطقة الجبيلية شرقي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وفي التفاصيل، قال مصدر ميداني يمني: "إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ومحاولات تسلل على موقع تمركزها في مديرية التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية".
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت هجوماً معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا وتمركزت في عدد من المواقع، كما أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا الانقلابية على مواقع لها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في عمليات تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي، حيث تركزت الغارات على مواقع وتحركات المليشيا مخلفة خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها القتالي، وفق المصادر.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:20 PM
الجيش اليمني يأسر 30 عنصراً حوثياً ويصد هجمات بالتحيتا والدريهمي
"التحالف" شن غارات مساندة على مواقع المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة
أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محرر في منطقة الجبيلية شرقي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وفي التفاصيل، قال مصدر ميداني يمني: "إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ومحاولات تسلل على موقع تمركزها في مديرية التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية".
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت هجوماً معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا وتمركزت في عدد من المواقع، كما أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا الانقلابية على مواقع لها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في عمليات تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي، حيث تركزت الغارات على مواقع وتحركات المليشيا مخلفة خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها القتالي، وفق المصادر.