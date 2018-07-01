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الجيش اليمني يأسر 30 عنصراً حوثياً ويصد هجمات بالتحيتا والدريهمي

"التحالف" شن غارات ‏مساندة على مواقع المليشيا ‏وكبدتها خسائر كبيرة

أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران ‏أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محرر في منطقة الجبيلية شرقي مديرية ‏التحيتا جنوب ‏محافظة الحديدة.‏

وفي التفاصيل، قال مصدر ميداني يمني: "إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ‏ومحاولات ‏تسلل على موقع تمركزها في مديرية ‏التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية"‏.

وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت ‏هجوماً ‏معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا ‏وتمركزت في عدد من المواقع، كما أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا ‏الانقلابية على مواقع لها في مديرية ‏الدريهمي، جنوب الحديدة.‏

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر ‏المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من ‏القتلى والجرحى فيما ‏لاذ الباقون بالفرار.‏

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية ‏مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في ‏عمليات ‏تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي، حيث تركزت الغارات على مواقع وتحركات المليشيا ‏مخلفة خسائر كبيرة بين ‏مقاتليها وعتادها القتالي، وفق المصادر.‏

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الجيش اليمني يأسر 30 عنصراً حوثياً ويصد هجمات بالتحيتا والدريهمي
سبق

أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران ‏أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محرر في منطقة الجبيلية شرقي مديرية ‏التحيتا جنوب ‏محافظة الحديدة.‏

وفي التفاصيل، قال مصدر ميداني يمني: "إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ‏ومحاولات ‏تسلل على موقع تمركزها في مديرية ‏التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية"‏.

وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت ‏هجوماً ‏معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا ‏وتمركزت في عدد من المواقع، كما أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا ‏الانقلابية على مواقع لها في مديرية ‏الدريهمي، جنوب الحديدة.‏

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر ‏المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من ‏القتلى والجرحى فيما ‏لاذ الباقون بالفرار.‏

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية ‏مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في ‏عمليات ‏تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي، حيث تركزت الغارات على مواقع وتحركات المليشيا ‏مخلفة خسائر كبيرة بين ‏مقاتليها وعتادها القتالي، وفق المصادر.‏

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:20 PM

الجيش اليمني يأسر 30 عنصراً حوثياً ويصد هجمات بالتحيتا والدريهمي

"التحالف" شن غارات ‏مساندة على مواقع المليشيا ‏وكبدتها خسائر كبيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران ‏أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محرر في منطقة الجبيلية شرقي مديرية ‏التحيتا جنوب ‏محافظة الحديدة.‏

وفي التفاصيل، قال مصدر ميداني يمني: "إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ‏ومحاولات ‏تسلل على موقع تمركزها في مديرية ‏التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية"‏.

وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت ‏هجوماً ‏معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا ‏وتمركزت في عدد من المواقع، كما أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا ‏الانقلابية على مواقع لها في مديرية ‏الدريهمي، جنوب الحديدة.‏

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر ‏المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من ‏القتلى والجرحى فيما ‏لاذ الباقون بالفرار.‏

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية ‏مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في ‏عمليات ‏تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي، حيث تركزت الغارات على مواقع وتحركات المليشيا ‏مخلفة خسائر كبيرة بين ‏مقاتليها وعتادها القتالي، وفق المصادر.‏

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