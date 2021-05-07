إياكم واللحوم.. استشاري محذرًا مرضى النقرس: هذه محظورات قبل النوبة!

قدم نصائحه لتفادي مشكلاته.. وقال: أعراضه مفاجئة وتحدث عادة منتصف الليل

دعا استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام، الدكتور ضياء حسين، مرضى النقرس إلى عدم تناول اللحوم تزامنًا مع قرب أيام العيد؛ إذ يكثر فيها إعداد الوجبات التي تشتمل على اللحوم والكبدة والكلاوي.. مبينًا أن كل هذه العناصر تحتوي على نسبة عالية من المركبات التي تسبب زيادة في مستويات النقرس الذي يعتبر من الأمراض التي تصيب المفاصل نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم، وتظهر أعراضه بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل.

زيادة حمض اليوريك

وأوضح أن داء النقرس ينتج من اختلال في التمثيل الغذائي للبروتينات؛ ما يسبب زيادة أملاح حمض اليوريك البلورية في الدم. وعادة يذوب حمض اليوريك في الدم، ويفرز من الجسم في البول عن طريق الكلى. وإذا تم إنتاج الكثير من حمض اليوريك، أو لم تتمكن الكلى من التخلص منه، يتراكم حمض اليوريك، ويترسب على هيئة بلورات في أنسجة المفاصل والكليتين والكفين والقدمين وغضاريف وعضلات الجسم.

إطلاق استجابة مناعية

وقال "حسين": "يعتبر الجهاز المناعي حدوث بلورات حمض اليوريك بمنزلة تهديد، ويطلق استجابة مناعية ضدها، كما أن السمنة ترفع نشاط كيمياء الالتهابات لهذه الخلايا المناعية، تمامًا كما تفعل مع الخلايا المناعية المرتبطة بالدهون. وفي الغالب تبدأ أعراض أولى نوبات النقرس بشكل مفاجئ، كما أنها قد تحدث في منتصف الليل على شكل ألم شديد جدًّا في أحد مفاصل الجسم، مثل الكاحل، أو الركبة، أو المرفق، أو المعصم، أو الأصابع.. ويعتبر المفصل الكبير لإبهام القدم هو أكثر مفاصل الجسم تأثرًا بمرض النقرس. كما تظهر أعراض الانتفاخ، والألم عند اللمس، والاحمرار.

أسباب الإصابة بالنقرس

ولفت إلى أن هناك أسبابًا عديدة وراء ظهور النقرس، ولكن زيادة الأملاح وتناول اللحوم بكثرة من أسرع الأسباب. كما هناك عوامل أخرى لظهوره، مثل: السمنة المفرطة، عوامل جينية، بعض الحالات الصحية التي تكون فيها نسبة حمض اليوريك مرتفعة، مثل: ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب، بعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، مثل: الأدوية المدرة للبول. وكذلك اللحوم الحمراء، والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك. كما تؤدي أيضًا المشروبات الغازية وعدم شرب الماء الكافي إلى إصابات المفاصل، والجفاف.

نصائح مهمة للمصابين

وقدم "حسين" نصائح للمصابين بالنقرس بهدف تجنب نوباته المتكررة، هي: تجنب تناول بعض الأطعمة لاحتوائها على نسب عالية من حمض اليوريك الضار؛ وذلك لتجنب حدوث النوبات، وتقليل حدتها، مثل اللحوم وعيش الغراب والمأكولات البحرية والسبانخ والدقيق الأبيض، وبعض البقوليات مثل الفول والعدس، وكذلك الأطعمة المقلية.

وبين: "عند حدوث نوبة ينصح بتناول الفواكه والخضراوات غير المطهوة لمدة أسبوعين، وتجنب الكافيين؛ لأنه يزيد من تكوين حمض اليوريك، والإكثار من تناول المياه؛ لأنها تعمل على إخراج الحمض الضار من الجسد، وتناول الحبوب والمكسرات والألبان ومشتقاتها والزيوت النباتية والخضار والفاكهة، والعمل على تقليل الوزن الزائد لتقليل نسبة الحمض الضار في الدم، والحرص على استهلاك كميات كبيرة من المياه النقية، بما يعادل (٧) أكواب على مدار اليوم؛ إذ تساعد المياه على إذابة حمض اليوريك أسيد وخروجه مع البول".